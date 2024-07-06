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Бої за Часів Яр: несподіваний прогноз після відходу ЗСУ

Олексій Тесля
6 липня 2024, 03:40
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Канал Сіверський Донець - Донбас є природною перешкодою, каже Роман Світан.
Бої за Часів Яр: несподіваний прогноз після відходу ЗСУ
/ Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Ситуацію навколо оборони українськими захисниками міста Часів Яр Донецької області прокоментував військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, українські захисники відійшли з мікрорайону "Канал", зайнявши більш вигідні позиції. Таке рішення було оптимальним варіантом.

Експерт пояснив, що українські захисники утримували цей рубіж, поки росіяни не зрили його КАБами.

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При цьому він зазначив, що канал Сіверський Донець - Донбас є природною перешкодою. Незважаючи на те, що зараз у ньому води немає, але він є серйозним протитанковим ровом і є дуже хорошим укріпрайоном.

Військовий аналітик каже, що ЗСУ утримували східний край цього каналу та однойменного житлового масиву, доки росіяни не зрили його КАБами, проте потім відійшли на західний берег каналу.

"Тобто правильний, дієвий хід", - наголосив Світан.

Він додав, що надалі українські сили утримуватимуть противника вздовж самого каналу. За допомогою артилерії - це можна робити довго.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Раніше у ЗСУ назвали нову ціль РФ після Часового Яру. Російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі.

Нагадаємо, раніше підполковник розповів про нову тактику росіян на сході. Окупанти проводять механізовані штурми, а також атаки невеликими групами.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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Часів Яр війна на Донбасі війна Росії та України
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