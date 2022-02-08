Лікарі з Охматдиту дали свою згоду на пересадку органів після смерті

Медики об'єднуються в акції #Зроби_більше #Я_обираю #Я_донор/ tochkakipeniya.com

Лікарі та співробітники Охматдиту підписали добровільну прижиттєву згоду на посмертне донорство. На своєму прикладі вони хочуть продемонструвати суспільству, що кожен може зробити позитивну справу для порятунку життя інших.

Як йдеться в релізі лікувального закладу, медики з усієї України приєднуються до соціальної акції на підтримку добровільного прижиттєвого донорства і об'єднуються з різних регіонів в акції #Зроби_більше #Я_обираю #я_донор.

У цій акції вже взяли участь лікарі з Медичної мережі Добробут, клінічної лікарні Феофанія та НДСЛ Охматдит. Найближчим часом до них планують приєднатися фахівці Інституту ім. А. а. Шалімова, інституту ім. М. М. Амосова та багатьох медичних закладів України.

"Щодня в Україні люди вмирають в очікуванні пересадки органів. Втім, кожна людина, навіть після своєї смерті може врятувати від 3 до 8 пацієнтів. За минулий рік в Україні була проведена 331 трансплантація, з них 169 — від посмертних донорів. 59 осіб після своєї смерті врятували життя 169 пацієнтам, яким пересадили їх органи. Однак сотні людей ще чекають свого донора. Стати донором-це шанс продовжувати робити добро навіть після смерті. Ми рятуємо українських дітей щодня і хочемо зробити більше. Ми довіряємо системі трансплантології в Україні, своїм колегам-медикам і хочемо збільшити кількість прижиттєвих згод",-повідомив хірург-трансплантолог НДСЛ Охматдит, кандидат медичних наук, Олег Годик.

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Як відомо, на даний момент процедура оформлення згоди на посмертне донорство складна. У зв'язку з цим мало людей роблять її за життя. У більшості випадків родичі померлого можуть дати дозвіл на трансплантацію органів після констатації смерті мозку.

"Тільки в Охматдиті більше двох десятків дітей чекають органну трансплантацію від нерідного донора. Ці пацієнти роками живуть в Охматдиті, тричі на тиждень проходять 4-годинну процедуру гемодіалізу і чекають рятувальної пересадки", — повідомили в медичному центрі.

Трансплантація органів в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон № 5831 " про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". Тому скоро дати свою згоду або незгоду на посмертне донорство можна буде в додатку "Дія". А поки над додатком працюють, лікарі хочуть підвищити обізнаність населення про донорство органів.

Раніше ми повідомляли, що в Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів . Зокрема, серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

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