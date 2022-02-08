УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Лікарі з Охматдиту дали свою згоду на пересадку органів після смерті

8 лютого 2022, 12:41

Незабаром дати свою згоду або незгоду на посмертне донорство можна буде в додатку "Дія".

органи, трансплантація, пересадка
Медики об'єднуються в акції #Зроби_більше #Я_обираю #Я_донор/ tochkakipeniya.com

Лікарі та співробітники Охматдиту підписали добровільну прижиттєву згоду на посмертне донорство. На своєму прикладі вони хочуть продемонструвати суспільству, що кожен може зробити позитивну справу для порятунку життя інших.

Як йдеться в релізі лікувального закладу, медики з усієї України приєднуються до соціальної акції на підтримку добровільного прижиттєвого донорства і об'єднуються з різних регіонів в акції #Зроби_більше #Я_обираю #я_донор.

У цій акції вже взяли участь лікарі з Медичної мережі Добробут, клінічної лікарні Феофанія та НДСЛ Охматдит. Найближчим часом до них планують приєднатися фахівці Інституту ім. А. а. Шалімова, інституту ім. М. М. Амосова та багатьох медичних закладів України.

"Щодня в Україні люди вмирають в очікуванні пересадки органів. Втім, кожна людина, навіть після своєї смерті може врятувати від 3 до 8 пацієнтів. За минулий рік в Україні була проведена 331 трансплантація, з них 169 — від посмертних донорів. 59 осіб після своєї смерті врятували життя 169 пацієнтам, яким пересадили їх органи. Однак сотні людей ще чекають свого донора. Стати донором-це шанс продовжувати робити добро навіть після смерті. Ми рятуємо українських дітей щодня і хочемо зробити більше. Ми довіряємо системі трансплантології в Україні, своїм колегам-медикам і хочемо збільшити кількість прижиттєвих згод",-повідомив хірург-трансплантолог НДСЛ Охматдит, кандидат медичних наук, Олег Годик.

Реклама

Як відомо, на даний момент процедура оформлення згоди на посмертне донорство складна. У зв'язку з цим мало людей роблять її за життя. У більшості випадків родичі померлого можуть дати дозвіл на трансплантацію органів після констатації смерті мозку.

"Тільки в Охматдиті більше двох десятків дітей чекають органну трансплантацію від нерідного донора. Ці пацієнти роками живуть в Охматдиті, тричі на тиждень проходять 4-годинну процедуру гемодіалізу і чекають рятувальної пересадки", — повідомили в медичному центрі.

Трансплантація органів в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон № 5831 " про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". Тому скоро дати свою згоду або незгоду на посмертне донорство можна буде в додатку "Дія". А поки над додатком працюють, лікарі хочуть підвищити обізнаність населення про донорство органів.

Раніше ми повідомляли, що в Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів. Зокрема, серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

Читайте також:

viber
медики донорство трансплантація органів новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Лікарі з Охматдиту дали свою згоду на пересадку органів після смерті». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тижденьДолар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень "Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні"Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами" Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертНіжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десерт Гороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаГороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удача
13:00

Гороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удача

12:59

На українців з 1 травня очікують нові платіжки за газ: паливо рахуватимуть у кіловат-годинах

12:45

"Чому не видали мегафони": у мережі тролять довгий стіл Путіна під час переговорів з Макроном

12:44

"Повз проходив і перший кинувся у вогонь": у Дрогобичі пожежник допоміг врятувати дітей та господаря палаючої квартири

12:41

Лікарі з Охматдиту дали свою згоду на пересадку органів після смертіВідео

Реклама
12:09

Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19

12:07

Україна та Польща домовилися про відміну обмежень на транспортні перевезення – Мінінфраструктури

12:03

Прикмети на 9 лютого: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

11:55

Путін на зустрічі з Макроном погрожував Україні і НАТО ядерними бомбами

11:46

Перепис населення в Дії, опитування та смартфони для пенсіонерів: Зеленський виступив на Diia Summit

11:23

В ОП закликають медиків повідомляти про невиплату підвищеної зарплати

11:11

Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку, дорікнувши ЗеленськомуВідео

11:07

Макрон прилетів до України: про що говоритиме із Зеленським

11:00

Макрон заявив, що Зеленський поводиться холоднокровно

11:00

Березень може бути із сюрпризами: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022

10:56

Пенсійне посвідчення в "Дії": як українці зможуть ним скористатися

10:51

Куди піти на 14 лютого в Києві - як яскраво відсвяткувати День святого Валентина

10:39

Навіть не приходить до лікарні: мати, яка годувала немовля сумішшю з самогоном, відмовилася від ньогоВідео

10:19

"Хочете, щоби Франція воювала з РФ?": Путін налякав наслідками прийняття України в НАТО

10:12

Померла остання мешканка: на Одещині знайшли село-привид без жодного жителя

Реклама
09:57

Зустріч Зеленського і глави німецького МЗС скасували через розбіжності з питання зброї - CNN

09:27

4 простих способи як порізати цибулю без сліз

09:24

Макрон і Путін у Москві уклали угоду щодо України - Financial Times

09:06

Мобілізація мільйона до ЗСУ або популізм Зеленського: чому треба скасувати призов і чого чекати

09:04

Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, але за однієї умови

08:47

Посольство США може переїхати з Києва на Захід України - BuzzFeedВідео

08:30

Проксі-сила Путіна: чому Лукашенко "наїхав" на УкраїнуПогляд

08:28

Коронавірус в Україні 8 лютого: кількість виявлених хворих перевищила 34 тисячі

08:22

"З квітами їх тут не зустрічатимуть": Резніков назвав найімовірніший сценарій провокації РосіїВідео

08:21

Прикмети на 8 лютого: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

08:09

Що значить сон з понеділка на вівторок і чи стане він віщим

07:53

Гороскоп на сьогодні, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяВідео

07:49

Зустріч Зеленського і Макрона: президент Франції розкрив тему прийдешніх переговорів

07:26

Вторгнення РФ в Україну: Байден заявив, що Путін ще не ухвалив рішення

07:05

"Терпи, моя красуне!": Путін звернувся до Зеленського через Мінські угоди

06:37

Діалог не закінчено: Путін заявив, що РФ готує відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки

06:28

Чому Путін ухиляється від зустрічі з ЗеленськимПогляд

06:01

Модний френч манікюр 2022 з колосальним омолоджувальним ефектомФото

05:40

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

05:02

Зубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітів

Реклама
04:52

Весна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо датиВідео

04:27

"Попа вище голови": українка з найбільшими вилицями у світі показала результат нової пластики

04:25

Відмовтеся або обмежте: названі найшкідливіші продукти при високому тиску

03:56

Воду після варіння макаронів кухарі називають "рідким золотом": куди її застосовують

03:17

Чому ківі потрібно їсти щодня: лікар назвав надзвичайні властивості популярного фрукта

02:45

Модель Анна Неплях у напівоголеному вигляді показала свої принади і пообіймалась з трояндою

02:41

Дружина Влада Ями в сексуальному боді показала те, що бачив тільки її чоловік

02:27

Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

01:43

Бустер у розпал епідемії COVID-19: Комаровський дав несподівану пораду

01:38

Статус Росії щодо Донбасу і діалог Києва з "ЛДНР": Україна заявила Німеччині про червоні лінії

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти