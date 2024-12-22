Війна може тривати до 2026 року: оприлюднено негативний сценарій для України

Високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету.

https://glavred.net/ukraine/voyna-mozhet-prodlitsya-do-2026-goda-obnarodovan-negativnyy-scenariy-dlya-ukrainy-10624331.html Посилання скопійоване

Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

В МВФ оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177,2 млрд доларів

У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни. Він передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року. Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

Зазначається, що негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну і більш тривалий та інтенсивний шок для економіки, ніж базовий сценарій, який передбачає, що війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.

відео дня

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому сценарії. Прогнози основних макроекономічних змінних для цього сценарію помітно гірші, ніж у базовому сценарії, і мають на увазі скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням і вищу та стійкішу інфляцію.

"Шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств, а також на темпи повернення мігрантів і спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії, порівняно з базовим сценарієм", - йдеться в повідомленні.

У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим, ніж у базовому сценарії, тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).

Крім того, високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету у 2025-2026 роках. Дисбаланс на валютному ринку знову з'явиться і, як очікується, збережеться протягом тривалішого часу з огляду на гірші показники експорту.

Подальше відновлення виробництва буде більш стриманим, ніж у базовому сценарії, з огляду на ще більшу шкоду основному капіталу та погіршення динаміки робочої сили, а також ослаблення балансів, унаслідок чого виробництво залишатиметься нижчим за довоєнний рівень упродовж тривалішого часу.

Варто додати, що поточний негативний сценарій передбачає деяке зближення з базовим рівнем у середньостроковій перспективі, що підтримується якорем вступу до ЄС, потоками зворотної міграції та приватними інвестиціями.

"Загалом, широкомасштабні обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час шостого огляду підтверджують, що програма залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію. Дуже сильні політичні зобов'язання влади та послужний список, а також поновлені гарантії фінансування від міжнародних партнерів та очікуване полегшення боргового тягаря, вселяють упевненість у тому, що навіть у цьому оновленому негативному сценарії цілі програми з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, відновлення стійкості боргу та забезпечення середньострокової зовнішньої життєздатності можуть бути досягнуті", - підкреслили експерти МВФ.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення — продовжувати війну чи вести переговори про мир.

Також відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн домовилися якнайшвидше знайти шлях до справедливого миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. Важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України.

Читайте також:

Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред