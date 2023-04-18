Військові США присутні в Україні: у Пентагоні сказали, яку роль вони виконують

Це невелика група американських військовослужбовців, яка не бере участі у бойових діях.

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Військові США присутні в Україні, але це невелика група, яка не бере участі у бойових діях/ УНІАН, скрін

Міністерство оборони США офіційно підтвердило перебування американських військових в Україні. Але при цьому в Пентагоні наголосили, що йдеться про невелику групу військовослужбовців.

Ці військові не беруть участі у бойових діях в Україні. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.

Вона зазначила, що ця група бійців надає підтримку посольству Сполучених Штатів в Україні.

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"Хочу звернути увагу на те, що ми бачили в публікаціях преси і що вимагає від нас викладення фактів стосовно військової присутності США в Україні. Ми публічно заявляли раніше, що в Україні присутні невеликі військові підрозділи США для надання критично важливої підтримки посольства США", – сказала представниця Пентагону.

Крім підтримки безпеки посольства США у Києві, американські військовослужбовці підтримують Офіс військових аташе США та моніторять оборонну підтримку ЗСУ, пояснила посадовець.

Нагадаємо, американські ЗМІ, посилаючись на "злиті" секретні документи США, повідомляли про присутність в Україні американських військових. При цьому в медіа звертали увагу, що президент США Джо Байден раніше постійно наголошував, що розгорнутих американських військ в Україні немає.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Пізніше стало відомо, що секретні документи США, що розкривають держтаємниці про війну в Україні, "злив" 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра. Він є адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, в яку спочатку злили секретні документи Пентагону. Тейшейру уже затримали.

Тим часом координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу, могли бути підробленими. Вони нібито не відображають останні розвіддані США.

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