Військові з українським корінням пропадають безвісти: ФСБ проводить чистки в армії РФ

ФСБ проводить чистки в армії РФ / farm4.static.flickr.com, "Прямий"

У російській армії, яка і так несе величезні втрати на війні в Україні, яку розв'язав Путін, ФСБ почала проводити чистки. Безвісти почали пропадати військові, які мають українське коріння. Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.

Таким чином ФСБ веде боротьбу зі "зрадниками". Військових з українським корінням, які воюють на боці російської армії, почали звинувачувати нібито у співпраці з ЗСУ.

Після початку таких чисток солдати почали пропадати.

"Зрадниками призначаються учасники "спеціальної військової операції", що мають українське коріння. Їх звинувачують у співпраці з ЗС України і затримують під час перебування в польових таборах. Подальша доля таких військовослужбовців невідома, а родичам повідомляється, що вони пропали безвісти під час ведення бойових дій", – розповідає Роман Цимбалюк.

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Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в Росії відбуваються чистки військового керівництва, що відповідають за війну в Україні. Арестович вважає, що подальша доля відсторонених дуже сумна.

Пізніше стало відомо, що Путін вирішив звільнити двох командирів військових округів на тлі провалу у війні проти України. За даними журналістів, ними можуть бути командир Західного військового округу генерал-полковник Олексій Журавльов і командир Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко.

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