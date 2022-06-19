Влада України переконують Mcdonald's скоріше повернутися в Україну: заява МЗС

Влада України переконує Mcdonald's скоріше повернутися в Україну: заява МЗС / колаж фото ua.depositphotos.com

Заклади мережі американської корпорації фаст-фуду Mcdonald's, швидше за все, скоро повернуться до роботи в Україні. У всякому разі, влада переконує головний офіс корпорації відновити роботу, пише керівник українського МЗС Дмитро Кулеба в соцмережі Facebook

"З початком повномасштабного вторгнення компанія (Mcdonald's-Главред.), як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з міркувань безпеки. Але ми в МЗС переконані, що зараз є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися", – написав він.

Кулеба додав, що ще кілька тижнів тому влада України встановила зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою Mcdonald's в США.

"Ми також підняли це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найвідоміших американських брендів. Процес рухається", - пише Кулеба.

Як пишуть користувачі українського сегмента Twitter, орієнтовна дата повторного запуску Mcdonald's в Україні – друга половина серпня. Але надійних даних немає.

читайте такожУ магазинах України продають тисячі російських товарів: як розпізнати і не спонсорувати війну

Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Слід зазначити, що Артемсіль був найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі і постійно постачало готову продукцію Угорщині, Польщі, Грузії, Молдові, Азербайджану та Румунії.

Українці почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів.

На піку ажіотажу ціна кілограма солі в окремих місцях сягала 95 гривень.

Інші новини: