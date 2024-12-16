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Відключення світла скасували: в Укренерго дали прогноз на 17 грудня

Юлія Закрепа
16 грудня 2024, 18:19
494
В Україні не будуть застосовуватись обмеження електроенергії 17 грудня.
Відключення світла скасували: в Укренерго дали прогноз на 17 грудня
В Україні скасували відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash

Коротко про головне:

  • 17 грудня графіки вимкнення світла в Україні не діятимуть
  • В Укренерго повідомили про ситуацію в країні

В енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що у вівторок, 17 грудня, в Україні не будуть застосовуватись обмеження електроенергії.

"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації - про це буде повідомлено додатково", - зазначили у пресслужбі компанії.

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Також енергетики наголосили, щоб українці споживали електроенергію ощадливо та не вмикали кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

Відключення світла скасували: в Укренерго дали прогноз на 17 грудня
Як економити світло / Инфографика: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ атакує енергетику України. 13 грудня, енергетика всієї України перебувала під масованим ударом РФ. Міністр енергетики Галущенко повідомив, що енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко озвучив невтішний прогноз для одного міста України. Він повідомив, що від Рівненської АЕС проклали високовольтну мережу до Києва, але через постійні обстріли вона також може зупинити свою роботу.

В Україні зріс ризик тривалих відключень світла взимку. У ЗМІ повідомили, що потужні російські атаки завдали значних збитків Україні. Удари по енергетичних об'єктах ускладнили ситуацію в енергосистемі країни в критичний момент війни. Однак Україна має можливості для подолання цих викликів.

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