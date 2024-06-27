Від 1 липня в Україні три категорії студентів можуть мобілізувати

У Верховній раді повідомили, які категорії студентів можуть бути мобілізовані.

https://glavred.net/ukraine/vid-1-lipnya-v-ukrajini-tri-kategoriji-studentiv-mozhut-mobilizuvati-10576337.html Посилання скопійоване

Студентів на очній формі можуть мобілізувати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У Верховній Раді України повідомили про зміни у законі про мобілізацію, що від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу.

Про це йдеться в оновленому законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, опублікованому на сайті Верховної Ради. Згідно із документом, такі три категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Однак студенти-чоловіки вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

відео дня

Кого можна забронювати від армії / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову. Додаток "Резерв+" активно використовується військовозобов’язаними, призовниками та резервістами.

Стало відомо, хто потрапив у список броньованих від мобілізації Кабміном. З набуттям чинності нової редакції закону про мобілізацію розширюється список осіб, які від неї заброньовані. Бронь отримали люди, які професійно займаються гуманітарним розмінуванням.

Тарас Висоцький розповів, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації. Відомо, що автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів. Друге - це подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред