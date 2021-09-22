Везли через все місто в село: під Києвом жінка померла в кареті швидкої

Жінка померла в кареті швидкої / facebook.com/groups/Kotsubynske

У Київській області жінка трагічно померла в кареті швидкої допомоги, коли її везли з Коцюбинського аж до Макарова.

"Природа оплакувала людину, яка так любила життя. Неля була щирою, доброзичливою і великим трудоголіком. Багато років саме завдяки цим золотим рукам селище розквітало. Неля допомагала вирощувати і доглядати за квітами і рослинами в селищі, оскільки квіти були її життям. Шкода, що не вдалося врятувати таку молоду жінку, швидка так і не довезла її до Макарова", - йдеться в повідомленні спільноти Громада Коцюбинського у Facebook.

Мешканка Коцюбинського, журналістка Ірина Федорів підкреслює, що швидка везла Нелю через Київ.

Варто відзначити, що селище не має шляхів автомобільного сполучення з жодним населеним пунктом, крім Києва.

"Через Київ, в Макарів.. Швидка... Це те, що я відзначала на засіданні підкомітету Верховної Ради, коли говорила про те, що треба терміново приєднувати селище до Києва. Ми без медицини, без нормальної кількості пожежників... Пожежка на пожежу приїжджала з Бучі...", - написала Ірина.

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Журналістка згадала, як після акції під комітетом, яка була в 2020 році, коли обговорювали питання Коцюбинського, так само померла інша жінка на прізвище Вовченко.

У департаменті охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації пояснили, що в Коцюбинському є сімейна амбулаторія тільки первинної ланки.

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"Куди доставляти пацієнта - вирішують лікарі швидкої на місці. Хворих, які потребують госпіталізації, везуть і в Бучу, і в Ірпінь, і в Макарів. Все залежить від наявності вільних місць у лікарнях, або від специфіки допомоги, коли пацієнт потребує якоїсь специфічної вузькопрофільної допомоги", - розповіли в Департаменті, передає ТСН.

Керівник Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Шарко зазначила, що вільні місця на той момент були тільки в Макарові.

"У нас є фонд реанімаційних ліжок і на той момент тільки там були вільні місця...",- підсумувала Шарко.

Раніше писали, що в Житомирі сталося дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидка допомога, який віз до медзакладу пацієнта. В результаті зіткнення загинула людина, яку транспортували в лікарню.