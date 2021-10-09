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"Везіть в морг": у Вінницькій області фельдшер швидкої відмовилася госпіталізувати живого чоловіка

9 октября 2021, 09:42

Рідні померлого хочуть почути хоча б вибачення. Якщо ж фельдшер не зробить навіть цього-погрожують звернутися до суду.

Швидка допомога
У Вінницькій області фельдшер швидкої відмовилася госпіталізувати живого чоловіка / УНІАН

У Вінницькій області фельдшер швидкої допомоги відмовилася забирати в лікарню чоловіка у важкому стані, сказала, що шансів на порятунок немає і, як розповіли родичі, порадила везти його в морг. Через кілька годин рідні знову викликали швидку. Цього разу бригада таки забрала хворого в реанімацію. Але менш ніж за добу він помер. У лікарні родичам пояснили: дорогоцінний час на порятунок було втрачено.

Як повідомляє ТСН, 14-річна Ілона знайшла свого батька без свідомості і в крові. Родичі викликали швидку. Але фельдшер, яка приїхала на виклик, вирішила, що пацієнт безнадійний, і відмовилася його забирати. Натомість викликала поліцію, бо запідозрила у чоловіка черепно-мозкову травму.

"Цю версію ми перевірили, у нього не було черепно-мозкової травми. У нього була кровотеча з носа і рота", — розповіла прессекретарка поліції Вінницької Ганна Олійник.

Однак медики все одно поїхали, порадивши родичам шукати авто, яке відвезе Анатолія в морг. Минуло кілька годин, чоловік дихав, тому рідні знову викликали швидку. Інша бригада відразу запідозрила інсульт.

"Провели огляд, сказали, що життєві показники відповідають, щоб транспортувати, вони його негайно вирішили транспортувати в реанімаційне відділення", — пояснила донька покійного Ангеліна Кучерук.

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Але було вже пізно. Час, такий важливий при інсульті, було втрачено, кажуть лікарі.

"Був великий крововилив в ліву півкулю мозку, він був інкурабельний і помер. Якби було проведено все як треба, можливо, щось би і змінилося", - каже заступниця головного лікаря Барської районної лікарні Наталія Навроцька.

Після смерті Анатолія його старша донька, теж медик, розшукала фельдшера, щоб дізнатися, чому вона вирішила не забирати батька. Але відповіді так і не почула.

На станції швидкої від коментарів відмовляються. Кажуть тільки, що фельдшер Галина Чорна пропрацювала у них 40 років, але після скандалу звільнилася.

Вже колишнього фельдшера журналісти знайшли вдома. Жінка запевнила, що нічого не порушила, діяла згідно з протоколом.

"Там випадок був несумісний з життям, таке є, коли стан агонії. Мозкова кома була таких балів, що нічого не зробила б", - каже колишня фельдшер Галина Чорна.

А звільнилася вона не через почуття провини, а через тиск.

"Ця жінка труїла мене і не давала мені проходу, вона у всіх соцмережах мене публікувала", — розповіла Галина Чорна.

Зараз справою займаються правоохоронні органи.

"Проводимо розслідування, триває судово-медична експертиза. Також до матеріалів провадження ми залучимо висновки комісії Департаменту охорони здоров'я, які повинні дати оцінку відповідності дій лікаря", - розповіла прессекретарка поліції Вінниччини Ганна Олійник.

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Нагадаємо, раніше в Запоріжжі родичі померлого в медустанові пацієнта, який хворів на коронавірус, атакували лікарню. Вони кричали, били шибки і проклинали медиків.

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