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У Росії закінчуються ракети, але вона знайшла рішення - Bloomberg

Яна Ставська
17 серпня 2023, 18:36 оновлено 17 серпня, 19:00
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Росія обходить санкції через треті країни.
У Росії закінчуються ракети, але вона знайшла рішення - Bloomberg
Українська ППО збиває російські ракети, але є і влучання ворога / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/andriysadovyi

У російської армії закінчуються запаси сучасної зброї, тому вона вимушена бити по території України ракетами, що тільки-но зійшли з конвеєра.

Як пише Bloomberg, поставки боєприпасів і новітньої зброї, зокрема високоточних ракет і реактивних снарядів, залишаться критично важливими для обох сторін.

Експерти погоджуються, що така квапливість б'є насамперед по технічній складовій свіжовиготовленої зброї росіян, зокрема впливає на її "точність". Але ця зброя виконує ключову ціль - завдає максимальної шкоди українцям.

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Крім того, це свідчить і про те, що Росії вдалося налагодити схему "обходу" санкцій через треті країни - можливо, через ОАЕ чи країни Центральної Азії. Також РФ "знімає" компоненти з побутової техніки (наприклад, пральних машин).

Експерти поки не поспішають робити якихось висновків щодо того, який це вплив має на хід бойових дій.

Удари Росії по Україні

Росія регулярно атакує українські міста. Крайнього масованого обстрілу з боку окупантів було здійснено у ніч на 15 серпня. Тоді під удар потрапили низка західних і центральних регіонів, унаслідок ракетного терору постраждало 27 людей, троє загинули.

Водночас українська ППО, що є розгалуженою системою з інтегрованими у нею радянськими і передовими західними ЗРК, досі не може повноцінно збивати російські Х-22.

Українські військові погоджуються, що головним "запобіжником" стануть F-16 в українському небі, однак Захід поки не поспішає їх передавати попри обіцянки.

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