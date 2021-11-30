У Запоріжжі на людей впав балкон, є загиблий

Від отриманих травм 36-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
У Запоріжжі, сьогодні, 30 листопада, впав балкон на людей. Як повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області, в результаті падіння балкона загинув чоловік.
Подія сталася близько 12: 50 на вулиці Олександрівській у Запоріжжі.
"З 4 поверху неексплуатованої будівлі впав балкон, на якому знаходився чоловік. В результаті падіння потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники деблокували потерпілого та передали лікарям.
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"На жаль, від отриманих травм 36-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Обставини з'ясовуються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - повідомили в пресслужбі ДСНС.
У поліції Запорізької області додали, що загиблий був бездомним.
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Автор: Марія Тупік