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ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ - Forbes

Анна Косик
26 жовтня 2024, 11:12
737
Українські військові відплатили російським окупантам за розстріл воїнів ЗСУ у Курській області.
армия РФ, всу
Окупанти чекають на першу партію північнокорейських військ / Колаж: Главред, фото: Council on Foreign Relations, 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

Коротко:

  • Під удар українських військових потрапила 155-а морська піхотна бригада
  • ЗСУ знищили десятки одиниць військової техніки РФ
  • Росія готує підкріплення у Курській області

36-а бригада морської піхоти, 47-а механізована бригада, 82-га та 95-та десантно-штурмові бригади ЗСУ у Курській області перетворили короткий відрізок шосе у Курській області на справжню "дорогу смерті" для окупантів.

Як пише Forbes, це сталося після того, як морпіхи із 155-ї бригади країни-агресора Росії здійснили військовий злочин у Зеленому Шляху - розстріляли групу із 9 операторів БпЛА ЗСУ.

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Українські військові одразу відкрили "полювання" на окупантів та почали розставляти засідки. Таким чином, за декілька днів перші три бронетранспортери та 30 військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти РФ були знищені за допомогою безпілотників, танків, ракет та мін.

Згодом українські військові атакувати російських морпіхів в Новоіванівці, де за допомогою танків М-1 і бойових машин М-2 вдалося ліквідувати ще низку окупантів.

Також до масового знищення росіян та їхньої техніки долучилися українські морпіхи, які довгою колоною танків Т-64 і БТРів М-113 підривали техніку ворога на ходу.

Таким чином через 2 тижні після чергового військового злочину РФ головна дорога через Зелений Шлях перетворилась на "кладовище російської важкої техніки", вартістю у десятки мільйонів доларів. Там знищили щонайменше 17 російських броньованих вантажівок, БТРів та танків. При цьому ЗСУ не втратили жодної одиниці техніки.

"Як покарання за військові злочини, 155-та бригада морської піхоти була знищена високомотивованими українськими силами. Але до оточеної морської піхоти та інших російських військ у Курській області надходить допомога. Очікується, що перша партія північнокорейського підкріплення прибуде в область у найближчі дні", - йдеться у повідомленні.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

Що відомо про Forbes?

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в районі основного "плацдарму" України в Курській області.

Раніше Главред писав, що розвідники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади успішно знищили штурмову групу 155-ї бригади морської піхоти РФ. Окупанти займалися мінуванням шляхів у Курській області.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

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