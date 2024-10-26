ЗСУ за підтримки танків створили на Курщині "дорогу смерті" для військ РФ - Forbes

Українські військові відплатили російським окупантам за розстріл воїнів ЗСУ у Курській області.

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Окупанти чекають на першу партію північнокорейських військ / Колаж: Главред, фото: Council on Foreign Relations, 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

Коротко:

Під удар українських військових потрапила 155-а морська піхотна бригада

ЗСУ знищили десятки одиниць військової техніки РФ

Росія готує підкріплення у Курській області

36-а бригада морської піхоти, 47-а механізована бригада, 82-га та 95-та десантно-штурмові бригади ЗСУ у Курській області перетворили короткий відрізок шосе у Курській області на справжню "дорогу смерті" для окупантів.

Як пише Forbes, це сталося після того, як морпіхи із 155-ї бригади країни-агресора Росії здійснили військовий злочин у Зеленому Шляху - розстріляли групу із 9 операторів БпЛА ЗСУ.

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Українські військові одразу відкрили "полювання" на окупантів та почали розставляти засідки. Таким чином, за декілька днів перші три бронетранспортери та 30 військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти РФ були знищені за допомогою безпілотників, танків, ракет та мін.

Згодом українські військові атакувати російських морпіхів в Новоіванівці, де за допомогою танків М-1 і бойових машин М-2 вдалося ліквідувати ще низку окупантів.

Також до масового знищення росіян та їхньої техніки долучилися українські морпіхи, які довгою колоною танків Т-64 і БТРів М-113 підривали техніку ворога на ходу.

Таким чином через 2 тижні після чергового військового злочину РФ головна дорога через Зелений Шлях перетворилась на "кладовище російської важкої техніки", вартістю у десятки мільйонів доларів. Там знищили щонайменше 17 російських броньованих вантажівок, БТРів та танків. При цьому ЗСУ не втратили жодної одиниці техніки.

"Як покарання за військові злочини, 155-та бригада морської піхоти була знищена високомотивованими українськими силами. Але до оточеної морської піхоти та інших російських військ у Курській області надходить допомога. Очікується, що перша партія північнокорейського підкріплення прибуде в область у найближчі дні", - йдеться у повідомленні.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

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Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в районі основного "плацдарму" України в Курській області.

Раніше Главред писав, що розвідники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади успішно знищили штурмову групу 155-ї бригади морської піхоти РФ. Окупанти займалися мінуванням шляхів у Курській області.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

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