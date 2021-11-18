У Вінницькій області 14-річний хлопчик знайшов вдома мертвими всю свою сім'ю

Пожежа в будинку / Vinbazar.com

У селі Мар'янівка Вінницької області загинули двоє батьків та їх четверо дітей.

Як повідомляють у ДСНС області, виявив загиблу сім'ю старший 14-річний син.

"Хлопчик в цей день ночував у бабусі і перед школою вирішив зайти додому. Там він і побачив мертвих рідних", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними рятувальників, причиною загоряння став "трійник" в саморобному подовжувачі.

У нього був включений холодильник та інші електроприлади. Від іскор загорілися речі навколо. Сім'я з шести осіб загинула від отруєння продуктами горіння. Остаточна причина виникнення пожежі ще встановлюється.

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Як повідомлялося, серед загиблих - 44-річний батько і 34-річна мати, а також четверо неповнолітніх дітей: 9-річний хлопчик і троє його сестер у віці 6, 8 і 11 років.

За даним фактом порушеного кримінального провадження за п.1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв Главред, на Львівщині загинув маленький хлопчик Сергій. Йому був всього лише рік. Він заживо згорів в саморобній наметі.

Трагедія сталася в родині ромів, яка жила біля сміттєзвалища. Житло було споруджено з дощок і поліетилену.

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