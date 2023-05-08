В Ужгороді 8-річну дівчинку з ДЦП ледь не вигнали з розважального центру через інвалідний візок

Співробітники дитячого розважального центру не хотіли пускати дитину через те, що вона пересувається лише на інвалідному візку, а його колеса можуть забруднити підлогу.

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Дівчинку з ДЦП ледь не вигнали з розважального центру через інвалідний візок / Колаж: Главред, фото: facebook/Tetiana Machabeli, kids-club.uz.ua

В Ужгороді адміністрація дитячого розважального центру не пустила до закладу 8-річну дівчинку з ДЦП, бо дитина може пересуватися лише на інвалідному візочку. У закладі злякалися того, що колеса візка можуть забруднити підлогу. Про це розповіла Тетяна Мачабелі, під опікою якої перебуває дівчинка.

Дівчинку вперше в житті однокласник запросив на свій день народження. Це неймовірно ощасливило дитину.

"Але, на жаль, заклад в якому проводили свято відмовив дівчинці знаходитись там у кріслі колісному. Адмінтраторам повідомили про стан дитини і, що на ігрові майданчики вона не буде заїжджати, колеса візочка були чисті, якби ні - ми б їх вимили, бо не хочемо нікому завдати клопоту щодо чистоти", - повідомила Тетяна.

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Жінка розповіла виданню Obozrevatel про те, що дівчинка спершу боялася їхати на свято, але згодом погодилась, бо там були б діти, яких вона знала.

"Співробітники Kids Club сказали, що дитина не може в'їхати до їхнього клубу на інвалідному візку, тому що у неї брудні колеса і ми забруднимо їм підлогу", - пригадує Тетяна.

Жінка запевнила, що інші батьки заздалегідь уточнили, чи пускають до закладу дітей з інвалідністю, на що їм відповіли "так". Дівчинка на інвалідному візку перебувала б у зоні ресторану. Там підлога викладена плиткою. Співробітники та директор закладу не дозволяли та посилались на "правила" закладу.

Тоді дорослі на руках віднесли дівчинку до клубу.

Що каже керівництво закладу

Спершу у закладі намагалися ігнорувати скандал, але згодом керівництво закладу вирішило вибачитися за цей інцидент.

"Дирекція закладу приносить щирі вибачення мамі дитини та дитині за доставлений дискомфорт під час відвідування нашого закладу. Ми теж неприємно здивовані та обурені цією ситуацією. Цей інцидент виник і через нерозуміння у спілкуванні з асистентом опікуна дитини виключно іноземною мовою ... Співробітники не мали досвіду вирішення такої ситуації і надто буквально зрозуміли правило "без колясок". Це наша вина і нам шкода", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі охоронець вигнав з торгового центру 20-річну дівчину з ДЦП. Вона хотіла придбати гаманець, але продавчиня відмовилась обслуговувати її та почала ображати. Охоронець вивів дівчину, бо вона "лякає людей".

У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав із Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Образник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад до Бахмута.

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