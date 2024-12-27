В Україні скасували графіки відключення світла: які області ввійшли в список

27 грудня у низці областей України почали скасовувати графіки відключення електроенергії.

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Де в Україні скасували відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash

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В Україні почали скасовувати графіки відключення світла

В яких областях не будуть вимикати світло

В місцевих обленерго повідомили, що у декількох областях України 27 грудня скасували графіки відключення світла.

Відомо, що на сайті Львівобленерго повідомили, що немає впровадження графіків відключень у Львівській області.

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Також у "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що світло в Івано-Франківській області не вимикатимуть до окремого розпорядження від "Укренерго".

Згідно із розпорядженням НЕК "Укренерго" повідомили, що на території Волинської області також скасовано застосування графіків відключення світла для побутових споживачів та бізнесу.

У Чернівецькій області також не вимикатимуть світло до кінця доби, повідомляє місцеве обленерго.

Також відомо, що у "Миколаївобленерго" повідомили, що 27 грудня з 08:00 електропостачання в області не вимикатимуть.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в "Укренерго" повідомили, скільки триватимуть відключення світла. Енергетики повідомили, що внаслідок пошкоджень через атаку РФ, в Україні вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

В одній області України введено екстрені відключення світла. Відомо, що за розпорядженням "Укренерго", було введено в дію графік аварійних відключень. Час енергообмежень може бути збільшений, тож екстрені відключення світла застосують у Кіровоградській області.

У Міненерго розповіли, доки триватимуть вимкнення світла. Роман Андарак повідомив, що українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року.

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