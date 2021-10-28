В Україні спрогнозували закриття банківських відділень: що прийде їм на зміну

Банки в Україні закриють свої відділення, прогнозує експерт / УНІАН

Банківські відділення в Україні, за прикладом інших країн світу, незабаром можуть відійти в минуле, проте банки відстежуватимуть пересування та покупки клієнтів, прогнозує засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Такий прогноз він озвучив у коментарі "Обозревателю". За його словами, нині головною тенденцією є збір всієї можливої інформації про клієнта. Мова йде про його переміщення містом, придбання продуктів, схильність до імпульсних покупок тощо

ксперт каже, що компанії роблять це й зараз, що впливає на видачу позики чи формування персональних пропозицій. Далі він прогнозує створення широкої екосистеми, яка виходитиме за межі фінансової сфери.

"Ми бачимо, як усі великі компанії з електронної комерції намагаються запустити свій власний платіжний додаток, мотивуючи користувачів використовувати саме його для покупок через нарахування балів, які можна витрачати на платформі", – говорить Сароян. І додає: банківська сфера майбутнього представлятиме поєднання фінансового та нефінансового світів.

Банківська сфера майбутнього, каже він, це симбіоз фінансового та нефінансового світів: місце, де користувач зможе придбати будь-який товар, інвестувати свої кошти та скористатися необхідною послугою не залишаючи єдиного простору.

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"Звичайно ж у таких умовах необхідність у відділеннях банків повністю відпаде – все вирішуватиметься дистанційно, а авторизація відбуватиметься у тому числі через біометричну ідентифікацію. Додатковим драйвером розвитку фінансового світу майбутнього має стати поява державних цифрових валют, завдяки яким процес передачі коштів стане ще простішим", – прогнозує Сароян.

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Нагадаємо, раніше авторитетний американський інвестиційний банк Morgan Stanley погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2021 рік ‒ з 4,5% до 3,4%.

Основним фактором ризику для української економіки в банку називають низькі темпи вакцинації в порівнянні з іншими країнами. До слова, згідно з липневим прогнозом Міністерства економіки, зростання ВВП складе 4,1% у 2021 році.