В Україні дозволили примусово вилучати майно в умовах воєнного стану

Новий законопроект допоможе державі зберегти і примножити свій оборонний потенціал, впевнені нардепи.
В Україні дозволили примусово відчужувати та вилучати майно в умовах правового режиму воєнного стану.
Як повідомив в Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому відповідний законопроект (№7605). За нього проголосували 278 народних депутатів.
Законопроект спрямований на вдосконалення та оптимізацію процедури та механізму проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану для підвищення економічної безпеки, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави від збройної агресії Росії.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, ініціатива приймається з метою:
- забезпечення екстреного реагування органами місцевої та центральної влади щодо збереження та використання підприємств оборонного значення в інтересах держави;
- недопущення їх знищення або захоплення ворогом;
- військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування та термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до Ради національної безпеки і оборони України.
"Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення в цій надзвичайно важливій сфері оперативно, компетентно і відповідально, допоможе державі зберегти і примножити свій оборонний потенціал. Прийняття документа дозволить прискорити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України.
Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.
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