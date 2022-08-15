В Україні дозволили примусово вилучати майно в умовах воєнного стану

Дозволено вилучення майна під час воєнного стану / Володимир Мальцев

В Україні дозволили примусово відчужувати та вилучати майно в умовах правового режиму воєнного стану.

Як повідомив в Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому відповідний законопроект (№7605). За нього проголосували 278 народних депутатів.

Законопроект спрямований на вдосконалення та оптимізацію процедури та механізму проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану для підвищення економічної безпеки, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави від збройної агресії Росії.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ініціатива приймається з метою:

забезпечення екстреного реагування органами місцевої та центральної влади щодо збереження та використання підприємств оборонного значення в інтересах держави;

недопущення їх знищення або захоплення ворогом;

військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування та термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до Ради національної безпеки і оборони України.

"Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення в цій надзвичайно важливій сфері оперативно, компетентно і відповідально, допоможе державі зберегти і примножити свій оборонний потенціал. Прийняття документа дозволить прискорити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України.

Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

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