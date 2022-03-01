В Україні розблокували "ВКонтакте" заради інформаційної війни з РФ: заява МВС

соцмережа "ВКонтакте" / УНІАН

В Україні розблокували російську соціальну мережу "ВКонтакте", щоб кожен громадянин міг у ній поширювати правду про війну, яку веде РФ в Україні, розміщувати фото - і відео про російських полонених і знищеної російської техніки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

Він підкреслив, що, крім військового фронту з Росією, є ще й інформаційний, на якому теж потрібно воювати. Він закликав цивільних активно включитися в цю війну.

"Станом на зараз Україна розблокувала "ВКонтакте" спеціально для того, щоб кожен з нас міг зареєструватися у "ВКонтакте" і постити максимальну кількість відео-, фото-, документів всіх тих, хто перебуває зараз в полоні. Також обов'язково треба постити відео того, що робить російська армія в Харкові, Чернігові, всіх наших містах. І дуже важливо в принципі показувати військовополонених і збиту нами російську техніку. Обов'язково треба показувати, як ми воюємо, що ми боремося за свою землю. Для того щоб росіяни почали нарешті розуміти, що інформаційна блокада почала прориватися", - зазначив Денисенко.

читайте також5710 трупів російських окупантів: Арестович озвучив свіжу статистику по втратах агресора

Нагадаємо, раніше Вадим Денисенко заявляв-він вважає, що вже незабаром в Російській Федерації почнуться масові поховання вбитих на війні в Україні, які Кремль вже не зможе приховати.

"Сьогодні в Росію починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати", — сказав він.