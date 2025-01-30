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У Сумах сильно збільшилась кількість загиблих: як зараз виглядає зруйнований будинок

Ангеліна Підвисоцька
30 січня 2025, 17:34оновлено 30 січня, 18:31
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Внаслідок російського удару загинуло 8 людей, ще 13 - поранені.
удар по дому в Сумах
РФ вдарила шахедом по будинку в Сумах / Колаж: Главред, фото: Главред

Російські окупанти вдарили "Шахедом" по багатоквартирному житловому будинку у Сумах. Кількість загиблих та постраждалих раптово зросла. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Внаслідок ворожого удару загинуло 8 людей. Вже відомо про 13 постраждалих, серед яких дитина.

"На першому поверсі рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Постраждали 10 людей, серед яких дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

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Кордон.Медіа повідомляє, що двоє людей перебувають у реанімації. Молодого хлопця прооперували вночі. Ще у двох дорослих травми середнього ступеня важкості.

За даними прокуратури Сумщини, внаслідок атаки загинули три подружжя:

  • 74-річний чоловік і його 69-річна дружина,
  • 65-річний чоловік і його 64-річна дружина,
  • 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Про те, ким була сьома жертва. Восьмою загиблою виявилася мама 8-річної дівчинки, яку з пораненнями госпіталізували вночі.

  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред

У Сумській міській раді зазначили, що внаслідок атаки були вибиті 462 вікна. У будинку без газу залишилися 40 квартир. Там пошкоджений елеваторний вузол, до якого нині нема доступу через завали. Частина будинку залишається без світла, води та тепла.

Удар РФ по Сумах у ніч на 30 січня – що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 січня у Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Після удару у будинку були пошкоджені вікна та стіни. Було відомо, що серед постраждалих, зокрема, 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані).

У Сумах сильно збільшилась кількість загиблих: як зараз виглядає зруйнований будинок
Що таке "Шахед" / Інфографіка: Главред

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах 9 осіб було поранено, двоє – загинули. Вдалося врятувати 4 людини, серед них одна дитина. Також евакуйовано 118 осіб. Пошукові роботи продовжуються.

  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 4 осіб. Як повідомили у ДСНС України, рятувальники вивільнили з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на 5-му поверсі тіла ще двох людей.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Сумы Сумська область вторгнення Росії атака дронів
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