У школі під Києвом 8 учениць отруїлися антисептиком, який знайшли на сміттєзвалищі

Підлітки просто розлили на парту рідину з різким запахом спирту.
В одній зі шкіл Вишгородського району поблизу Києва прямо під час уроків трапився жахливий інцидент. У восьми школярок різко погіршилося самопочуття. До них довелося викликати "швидку". У підсумку з'ясувалося, що дівчатка отруїтися.
Як повідомила пресслужба поліція Київської області, близько 16: 00 двоє восьмикласників знайшли на звалищі пляшечки з рідиною. Нічого не запідозривши вони принесли їх в клас.
Потім їм надумалося перелити рідину в іншу ємність, під час чого вона і розлилися на парту. У класі піднявся різкий запах спирту.
Медики надали їм першу допомогу і відправили додому. Зазначається, що життю школярок нічого не загрожує.
А поліція з'ясувала, що учениці отруїлися антисептиком.
Нагадаємо, в лютому 2021 року в Київській області в Боярці в академічному ліцеї гармонія дві учениці ліцею отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла, інша - потрапила до лікарні.
Згідно з оперативними даними, дві учениці 7-го класу прийняли невідомі речовини, в результаті чого отруїлися.
Також раніше Сумах дві 16-річні Школярки також отруїлися таблетками. Підлітки були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню.
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