У вересні Кремль проведе навчання військ ОДКБ: у ЗСУ оцінили загрозу

У вересні нинішнього року на території Білорусі пройде ряд спільних навчань підконтрольної путінському режиму "Організації договору колективної безпеки". Про це заявити командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як каже генерал, такі навчання можуть використовуватися країною-агресором Росією для легітимізації нарощування військової присутності на території Білорусі.
"У вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення низки спільних навчань ОДКБ ("ешелон", "пошук", "взаємодія"), які можуть бути використані в якості легітимізації нарощування військової присутності. Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів для відновлення активних дій з північного напрямку. Так що організація провокацій і проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключаються", – підкреслив Наєв.
Наєв запевнив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована, підстав для різких змін ситуації немає. А російські окупанти при цьому повністю вивели підрозділи своїх наземних військ з Білорусі і частиною відправили в резерв, а частиною відправили в наступ за напрямком "Куп'янськ – Лиман".
Ситуація в Білорусі
Режим Лукашенка проводив спільні з Росією військові навчання щонайменше до 27 серпня.
Йшлося, зокрема, про полігони поблизу українського кордону. Серед названих - полігон "Осиповичі", де, згідно з супутниковими даними, розміщена база "вагнерівців".
Експерти неодноразово наполягали, що Росія використовуватиме територію Білорусі для провокацій на кордонах України та країн ЄС. Тоді як у перекинутих сил ПВК "Вагнер" недостатньо потужностей, щоб спланувати організований наступ на якусь із країн-сусідок Білорусі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ту-22 готувався до вильоту, але згорів дотла: деталі удару по військовому аеродрому РФ
- Що не можна робити 22 Серпня, щоб не притягнути біди і нещастя: прикмети
- Світ був переконаний, що Україна впаде за 3 дні, а Київ - за три тижні - Резніков