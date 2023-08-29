У вересні Кремль проведе навчання військ ОДКБ: у ЗСУ оцінили загрозу

У вересні на території Білорусі пройде ряд спільних навчань "Організації договору колективної безпеки", говорить генерал Сергій Наєв.

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Генерал Наєв запевнив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована / колаж Главред, фото УНІАН і "Гродно+"

У вересні нинішнього року на території Білорусі пройде ряд спільних навчань підконтрольної путінському режиму "Організації договору колективної безпеки". Про це заявити командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як каже генерал, такі навчання можуть використовуватися країною-агресором Росією для легітимізації нарощування військової присутності на території Білорусі.

"У вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення низки спільних навчань ОДКБ ("ешелон", "пошук", "взаємодія"), які можуть бути використані в якості легітимізації нарощування військової присутності. Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів для відновлення активних дій з північного напрямку. Так що організація провокацій і проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключаються", – підкреслив Наєв.

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Наєв запевнив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована, підстав для різких змін ситуації немає. А російські окупанти при цьому повністю вивели підрозділи своїх наземних військ з Білорусі і частиною відправили в резерв, а частиною відправили в наступ за напрямком "Куп'янськ – Лиман".

Ситуація в Білорусі

Режим Лукашенка проводив спільні з Росією військові навчання щонайменше до 27 серпня.

Йшлося, зокрема, про полігони поблизу українського кордону. Серед названих - полігон "Осиповичі", де, згідно з супутниковими даними, розміщена база "вагнерівців".

Експерти неодноразово наполягали, що Росія використовуватиме територію Білорусі для провокацій на кордонах України та країн ЄС. Тоді як у перекинутих сил ПВК "Вагнер" недостатньо потужностей, щоб спланувати організований наступ на якусь із країн-сусідок Білорусі.

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