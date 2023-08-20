Україна посилила розвідку біля Білорусі і готова перекинути більше зброї: що сталось

Водночас Білорусь продовжила спільні військові навчання з Росією щонайменше до 27 серпня.

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Україна готова до будь-якого розвитку подій / Колаж Главреда. Фото: прес-служба Командування сил ООС

На українсько-білоруському кордоні збільшено кількість постів й посилено ведення розвідки.

Як розповів командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, на Волинському напрямку продовжуються заходи зі зміцнення охорони та оборони держкордону.

"Безпосередньо зараз збільшено кількість особового складу прикордонників. Також активно розвивається система оборонних рубежів та позицій", - цитує Наєва прес-служба Командування ООС. відео дня

У разі зростання загрози збільшать і кількість військ.

Водночас наразі ситуацію біля кордону з Білоруссю військові оцінюють як "стабільну та контрольовану".

"В разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, так живої сили", - підкреслив Наєв.

Уся інформація про тих, хто перебуває по інший бік кордону, потрапляє до Сил оборони у режимі онлайн.

"Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів", - зазначив командувач.

Ситуація в Білорусі

Тим часом режим Лукашенка продовжив спільні з Росією військові навчання щонайменше до 27 серпня, пише моніторинговий Telegram "Беларускі Гаюн".

Йдеться, зокрема, про полігони поблизу українського кордону. З-поміж названих - полігон "Осиповичі", де, згідно з супутниковими даними, розміщена база "вагнерівців".

Експерти неодноразово наполягали, що Росія використовуватиме територію Білорусі для провокацій на кордонах України і країн ЄС. Тоді як у перекинутих сил ПВК "Вагнер" недостатньо потужностей, щоби спланувати організований наступ на котрусь з країн-сусідок Білорусі.

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