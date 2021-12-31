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В РФ відповіли, чи може війна на Донбасі завершитися найближчим часом

31 грудня 2021, 13:08

В Росії звинуватили Україну, що вона нібито не намагається вплинути на ситуацію на Донбасі за допомогою Мінських домовленостей.

У РФ вважають, що війна на Донбасі не завершиться найближчим часом/ Reuters

Війна на Донбасі далека від завершення, зазначив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він звинуватив у цьому Україну, повідомляє "РИА Новости".

За словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, влада України нібито не намагається робити кроки для врегулювання ситуації на Донбасі за допомогою мінського "Комплексу заходів".

"Війна, що триває в Україні вже восьмий рік, далека від завершення. Влада країни не збирається здійснювати кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі на безальтернативній основі мінського "Комплексу заходів", – зазначив Лавров.

Крім цього, Лавров у діях України побачив "мілітаристські устремління".

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Раніше Путін заявив, що Україна нібито може готувати військову операцію на Донбасі. За його словами, Україна двічі намагалася силовим шляхом вирішити ситуацію на сході держави, і припустив, що може готуватися нова військова операція.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Київ не відмовляється від реалізації Мінських угод. Однак для цього Росія повинна виконати домовленості у сфері безпеки, щодо яких сторони домовилися на саміті у Парижі у 2019 році. За його словами, Київ свою частину зобов'язань реалізував і очікує на такий же крок від Москви.

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