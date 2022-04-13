Погорів на слові "паляниця": на Рівненщині затримали російського диверсанта з вибухівкою

У Рівненській області затримали росіянина з вибухівкою / Фото facebook.com/rivnepolice

В Рівненської області затримали громадянина Росії з невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік погорів на слові "паляниця". За його версією, в перекладі на російську мову воно означає спорудження з балок.

Як повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, 42-річний уродженець Гомеля плутався в поясненнях і не міг пояснити чітко цілі перебування в Рівному. Також чоловік не міг вимовити слово-пароль - "паляниця".

На місце патрульні викликали працівників СБУ, які в подальшому виявили у нього паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон, внутрішній паспорт РФ, військовий квиток РФ, документи, що підтверджують наявність нерухомості в РФ і АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ РФ.

Повідомляється, що працівники СБУ оголосили йому підозру в незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Зазначається, що патрульним ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. За словами заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia з державними номерними знаками, зареєстрованими в Рівненській області. Авто було перевантажене.

Зазначимо, ЗСУ просить мирних жителів і терроборону перевіряти всіх людей у військовій формі. Якщо людина не може з першого разу вимовити слово "паляниця", найімовірніше, це диверсант. В такому випадку потрібно одразу дзвонити в поліцію.

Цікаво, що росіяни дійсно не знають, як вимовляється українською мовою слово "паляниця" і весь час плутають його значення. Наприклад, за версією пропагандистки Скабєєвої, "паляниця" перекладається на російську як "полуниця".

Як повідомляв Главред, в Україні з початку вторгнення Росії почали затримувати прихильників "русского міра" і диверсантів. У Вінниці затримали 5 осіб, підозрюваних на роботу РФ.

У Гостомелі також затримали російського диверсанта, який був українським священиком.

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