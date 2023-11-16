УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці

Яна Ставська
16 листопада 2023, 21:42
Повітряні сили напередодні попереджали про пуск Росією ракет.
В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці
Росія продовжує атакувати Україну ракетами і дронами / Колаж Главреда. Фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

У Кропивницькому 16 листопада прогримів вибух. В цей момент в області було оголошено повітряну тривогу, пише Суспільне.

На офіційних ресурсах інформування місцевої влади станом на 21:00 згадок про вибухи не було.

Водночас у Telegram моніторингова група Повітряних сил повідомляла про проліт ракети у напрямку Кропивницького.

відео дня

Росія б'є ракетами і дронами

Росія продовжує атакувати українські міста. Вранці 16 листопада країна-агресорка вдарила по Хмельницькій області. Одна людина отримала травми, є пошкодження інфраструктури через падіння уламків ворожої цілі.

Через активність ворожої авіації (носіїв "Калібрів") повітряні тривоги в Україні стали довшими. У Повітряних силах переконані, що Росія так робить навмисне, адже це має "негативний вплив на економіку, бізнес, вони призводять до призупинення роботи навчальних закладів".

У ГУР зазначають, що росіяни проводять активну підготовку до нової хвилі ракетних ударів і дронового терору. Зокрема, ворожа армія розвідує об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, розповів напередодні представник ГУР Андрій Черняк.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, Росія може змінити тактику ракетних ударів по Україні. Окупанти можуть намагатися знищити енергетичні об'єкти в якійсь одній, двох чи трьох областях. Найбільша загроза буде для прифронтових регіонів – Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Кропивницький війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

21:06 Україна
Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

20:50 Світ
Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

20:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:42

В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці

21:34

Не все можна розповісти публічно: Зеленський натякнув на розширення ППО

21:27

Мольфар назвав сильний ритуал від алкоголізму: потрібна лише пляшка і заговірВідео

21:08

Вже третя країна оголосила про готовність закрити прикордонний прохід з Росією

21:06

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

Маск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - ЗолотарьовМаск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - Золотарьов
20:54

Співак-воїн Хливнюк емоційно відповів на хейт за "втечу" з нуля на гастролі

20:50

Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

20:47

Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

19:51

У Новій пошті повідомили про важливі зміни у схемі доставки

Реклама
19:51

Росію викреслили: в Офісі президента прокоментували візит Сі Цзіньпіна до США

19:50

Що у людини росте все життя: про це мало хто здогадується

19:46

Вся інша шобла: Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і КоВідео

19:35

Сніг та 5-градусний мороз: в Україну вривається циклон

19:10

У окупантів намічається новий рекорд втратПогляд

19:00

РФ зменшила кількість авіаударів по Авдіївці: у ЗСУ розказали про складну ситуацію

19:00

Надскладна оптична ілюзія: лише справжній детектив знайде собаку за 10 секунд

18:58

В Україні виявили чотири нові мутації коронавірусу "Омікрон": що про них відомо

18:35

Оля Цибульська в сльозах показала опухле червоне обличчяВідео

18:30

Кремль готує новий наступ: в НАТО повідомили про основний напрямок удару

18:30

ЄС втрачає терпіння: Польщу покарають за блокування кордонів і товаропотоку

Реклама
18:25

Чи можуть ВСУ залишитися без Starlink: остаточна відповідь експерта

17:51

"Відразу кілька плацдармів": в ЗСУ повідомили про успіх на лівому березі Дніпра

17:50

Чому не можна казати "впасти в обморок": як не робити поширену помилку

17:47

На всіх 403 АЗК ОККО уже продається зимовий дизель актуально

17:47

Хто стоїть за Маском і його заявами про Україну: Золотарьов пояснив ситуацію

17:47

76-річного Арнольда Шварценеггера спіймали за поцілунками з 41-річною акторкою

17:40

Нова атака окупантів на Херсонщині: зруйновано важливий об'єкт, є жертви

17:27

Чи можна тримати в будинку калли: що варто знати, перш ніж купувати ці квіти

17:24

Кіт дуже дивує, коли ревнує

17:23

Арестович "влип": проти нього відкрили кримінальну справу

16:58

Ви будете здивовані: ось чому насправді кіт їсть траву - лікар назвав 4 причини

16:52

Небезпечні інциденти на ЗАЕС: окупанти нехтують ядерною безпекою, що сталося

16:48

Не думайте, спробуйте: Клопотенко показав рецепт соковитих традиційних синнабонів

16:45

Анна Кошмал показала ніжну романтику з чоловіком-"фантомом"

16:40

Буде божевільний успіх і достаток: що потрібно зробити 18 листопада

16:38

У РФ знайшли мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії з дружиною – росЗМІ

16:30

"Глухий кут" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" - Time

16:25

Приберіть це негайно: що не можна зберігати на балконі

16:17

ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одномуВідео

16:09

"Лети, моя лебідко": Тоня Матвієнко показала зворушливе відео з мамоюВідео

Реклама
15:57

Вибухи у військовій частині в РФ: в росіян паніка через "зниклих" окупантівВідео

15:44

Переробленого Кіркорова викрили в боягузтві

15:40

Припинення виплат і пільг: 4 країни скасують допомогу українцям

15:39

Результат неймовірний: топ-генерал США прокоментував хід контрнаступу України

15:36

Ляпас Росії та Ірану: Україна запустила виробництво аналога дрона Shahed-136

15:33

Україні не скасують "транспортний безвіз" на тлі протестів поляків

14:36

Зима вразить аномальними температурами: до чого готуватися українцям

14:29

Віталій Портников. Найважливіші підсумки зустрічі Байдена та СіВідеоблоги

14:25

У Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України

13:52

Що можна зробити з черствого батона: 3 причини не викидати його в смітник

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти