В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці

Повітряні сили напередодні попереджали про пуск Росією ракет.

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Росія продовжує атакувати Україну ракетами і дронами / Колаж Главреда. Фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

У Кропивницькому 16 листопада прогримів вибух. В цей момент в області було оголошено повітряну тривогу, пише Суспільне.

На офіційних ресурсах інформування місцевої влади станом на 21:00 згадок про вибухи не було.

Водночас у Telegram моніторингова група Повітряних сил повідомляла про проліт ракети у напрямку Кропивницького.

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Росія б'є ракетами і дронами

Росія продовжує атакувати українські міста. Вранці 16 листопада країна-агресорка вдарила по Хмельницькій області. Одна людина отримала травми, є пошкодження інфраструктури через падіння уламків ворожої цілі.

Через активність ворожої авіації (носіїв "Калібрів") повітряні тривоги в Україні стали довшими. У Повітряних силах переконані, що Росія так робить навмисне, адже це має "негативний вплив на економіку, бізнес, вони призводять до призупинення роботи навчальних закладів".

У ГУР зазначають, що росіяни проводять активну підготовку до нової хвилі ракетних ударів і дронового терору. Зокрема, ворожа армія розвідує об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, розповів напередодні представник ГУР Андрій Черняк.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, Росія може змінити тактику ракетних ударів по Україні. Окупанти можуть намагатися знищити енергетичні об'єкти в якійсь одній, двох чи трьох областях. Найбільша загроза буде для прифронтових регіонів – Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей.

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