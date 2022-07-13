Над містом клуби диму: в Новій Каховці вкотре знищили ворожі боєприпаси

У Новій Каховці знову потужні вибухи / фото t.me

Сьогодні ввечері, 13 липня, в окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали та РИА Новости.

Судячи з оприлюднених в Мережі відео, ракети потрапили у ворожий склад із боєприпасами. Над містом видніються клубки сизого диму.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи пролунали в районі заводу Сокіл. Після цього була чутна і видна детонація російських боєприпасів.

Пізніше ворожі ЗМІ також підтвердили вибухи в Новій Каховці, але при цьому похвалилися тим, що ППО окупантів "збила майже всі цілі".

Трохи пізніше радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань підтвердив точні постріли українських захисників по російським окупантам в Херсонській області.

Дивіться онлайн новини Херсона

Вибухи в Новій Каховці

Як повідомляв Главред, у понеділок, 11 липня, Збройні Сили України знищили шість російських складів з боєприпасами. Також захисники України накрили вогнем кілька командних пунктів російських загарбників на півдні країни.

12 липня в селі чарівне Херсонської області ЗСУ вдалося вразити ще один склад боєприпасів окупантів.

Читайте також: