У Миколаєві гримлять вибухи, Дніпропетровщина у вогні: окупанти обстріляли дві області

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Вибухи чутні і в Миколаївському регіоні.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог знову обстріляв з" ураганів " Зеленодольськ та Апостолове.
"У Зеленодольську потрапили по нежитлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо люди не постраждали. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. В Апостоловому-загоряння в лісосмузі. Рятувальники гасять вогонь", - повідомив він.
Тим часом в Миколаєві чутні вибухи. У соцмережах повідомляють про п'ять прильотів.
читайте такожЧути було на весь Крим: у Сімферополі прогримів потужний вибухВідмітимо, що сьогодні вранці, 15 червня, російські загарбники обстріляли з артилерії Миколаїв. Вони потрапили в багатоповерхівку.
У будинку сильно пошкоджені кілька поверхів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім в Telegram. Він розповів, що в результаті ворожого обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.
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