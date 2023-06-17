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У Мелітополі п’яні окупанти обстріляли ФСБшників і "комендатуру" – ЗМІ

Альона Вороніна
17 червня 2023, 09:52 оновлено 17 червня, 10:03
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Співробітники ФСБ і "комендатура" приїхали втихомирити окупантів, але ті відкрили по них "дружній вогонь".
Росийсие военные, Мелитополь
У Мелітополі п’яні окупанти обстріляли ФСБшників і "комендатуру" Міноборони РФ, відкриті джерела

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти влаштували серед ночі гучну вечірку з музикою і стріляниною, а коли їх приїхали втихомирювати співробітники ФСБ і "комендатура", то загарбники відкрили по них вогонь.

Інцидент стався у ніч на 16 червня. Про це розповіли місцеві мешканці окупованого міста, повідомив 17 червня Telegram-канал "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що російські загарбники заселилися в одну з квартир дев’ятиповерхового будинку поблизу дитячого майданчика "Бастіон" на бульварі 30-річчя Перемоги. Після 22:00 вони влаштували там п’яну гулянку з музикою, нецензурною лексикою і криками з балкона. Потім вони почали стріляти. Видання наголошує, що це все відбувалося під боком у чергової "комендатури", яка оселилася в корпусі колишнього училища №24.

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Місцеві жителі викликали так звану "поліцію", але вона нічого не змогла зробити. Тоді на місце події підтягнулися військова поліція, ФСБшнки, співробітники "військової комендатури" та інших силових відомств. Але російські загарбники обстріляли їх.

"П'яні солдати почали кричати з балкона: "Ви – щури тилові, а ми воювали" і так далі. А потім і зовсім відкрили вогонь по тих, хто приїхав їх втихомирювати. Зрештою, нічна метушня закінчилася тим, що у квартирі, де перебувала п'яна компанія окупантів, вибили двері, всіх вояків "другої армії світу" побили і відвезли в невідомому напрямку. За словами мелітопольців, заснути вони не могли до 3 години ночі через цей гвалт і стрілянину", – розповіло видання.

Вибухи у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області рано вранці 12 травня прогримів сильний вибух. У пропагандистських пабліках повідомляли, нібито спрацював вибуховий пристрій близько 6:50 на вул. Шмідта у сміттєвому баку. Ніхто не постраждав.

2 червня повідомлялося, що під тимчасово окупованим Мелітополем невідомі підірвали авто з колаборантами та окупантами. Відомо, що в окупованій Михайлівці пролунав потужний вибух. Виявилось, що підірвалось авто із чотирма колаборантами. За попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який частував окупантів.

12 червня в окупованих РФ Бердянську і Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Удар прийшовся по позиціях російських окупантів.

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