У Гостомелі РФ втратила шалену кількість елітних фахівців: в ГУР здивували подробицями

Дії українських захисників були спрямовані на те, аби знищити якомога більше сил і засобів ворога й не допустити захоплення аеродрому "Антонов".

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У Гостомелі РФ втратила шалену кількість елітних фахівців / Колаж Главред, фото: mil.in.ua, Вікіпедія, Міноборони РФ

Під час боїв за український аеродром "Антонов", країна-агресорка Росія втратила приблизно 200 висококваліфікованих бойових спеціалістів, які мали багаторічний досвід у захопленні аеродромів і аеропортів під час військових навчань подібного типу. Про це повідомляє пресслужба ГУР, посилаючись на слова неназваного командира підрозділу спецпризначення ГУР МО України, офіцера-розвідника, який брав участь у битві за Київ.

За словами військового, Москва планувала захопити летовище під Києвом, аби перетворити його на хаб для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для подальшої окупації української столиці.

"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", - зазначив офіцер-розвідник. відео дня

Він підкреслив, що дії спецпризначенців розвідки та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, аби знищити якомога більше сил і засобів ворога й не допустити захоплення аеродрому.

Унаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для прийому російських транспортних бортів з військами та технікою, а окупанти зазнали значних втрат.

"У боях за аеродром "Антонов" держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", - підсумував спецпризначенець.

Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощались з відважним рятувальником, який загинув у боях за Гостомель. Історія загибелі Руслана Кошового дуже болюча та вкрай трагічна. Він втратив життя ще в перший день повномасштабного вторгнення.

Також раніше у Міноборони розкрили подробиці спроб захоплення РФ аеродромів у Гостомелі та Василькові. Так, російські окупанти у 2022 році планували захопити столицю України за 3-5 діб. Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956, Чехословаччині в 1968 і в Афганістані в 1979 році. При цьому РФ хотіла взяти під контроль не лише аеропорт в Гостомелі Київської області, а й у Василькові. Завдяки українським захисникам плани окупантів провалилися.

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