У Криму впав російський військовий гелікоптер Мі-28: обидва пілоти загинули

Військовий гелікоптер Мі-28 розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі Криму.

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У Криму впав російський військовий гелікоптер Мі-28 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org

У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому країною-агресоркою Росією Криму впав російський військовий вертоліт Мі-28.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на своє Міноборони, військовий гелікоптер Мі-28 розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі Криму.

Внаслідок авіакатастрофи обидва пілоти загинули.

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Міноборони стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

Попередня причина аварії – відмова техніки.

Що відомо про гелікоптер Мі-28 Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Мі-28 може здійснювати: петлю Нестерова, переворот Іммельмана, бочку, політ боком, політ назад, вбік зі швидкістю до 100 км/год, розворот із кутовою швидкістю до 117 градусів/с, максимальна кутова швидкість крену більше 100 град./с. Вартість однієї одиниці такого вертольота складає близько 15 млн доларів США, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше у смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж. Як розповіли очевидці, два російські гелікоптери кружляли над морем у районі бази відпочинку "Золотий берег". Погода була туманною, і пілот одного з повітряних суден окупантів, ймовірно, не впорався з керуванням.

Також раніше повідомлялося, що в Москві трапилася авіакатастрофа. В аеропорту Внуково впав вертоліт Мі-8 компанії, яка перевозить перших осіб Росії. За повідомленнями росЗМІ, вертоліт належить компанії СЛО "Росія". Це підприємство, що забезпечує перевезення посадових осіб Росії, а також представників спецслужб і військових.

Дивіться відео про те, як довго росіяни зможуть тримати Крим у разі блокади та для чого РФ хоче відійти від Бахмута:

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