"Коли тікали, вони нас тупо закрили": у селі Ягідне окупанти РФ тримали в підвалі до 400 людей

Людей тримали в підвалі з початку березня / cntime.cn.ua

В селі Ягідне Чернігівської області російські окупаційні війська тримали в шкільному підвалі до 400 осіб. Люди сиділи без світла і могли виходити на вулицю лише на де кілька годин на день. Особливо неадекватно поводилися "вузькоокі", які могли погрожувати автоматом або гранатою. Коли тікали, людей залишили відкритими в підвалі.

Як повідомляє місцеве видання Час Чернігівський, жителів села Ягідне, Іванівської громади Чернігівського району, російські військові ще з початку березня загнали понад 300 дорослих та дітей у шкільний підвал. Люди там сиділи, в тісноті і антисанітарії, і день, і ніч. Випускали їх тільки на декілька годин на день. Не дозволяли ходити за ліками.

читайте також"Живі були поруч з мертвими": під Черніговом знайшли підвал, в якому окупанти тримали 150 осібМісцеві жителі розповіли, що їх закривали ще вдень. Дозволяли вийти о 7 ранку, але не завжди. Бувало, відкривали підвал о 9-10 ранку. У підвал заганяли, погрожуючи зброєю. У підвальному приміщенні було до 400 осіб – серед них жінки і зовсім маленькі діти.

Найжорсткіше ставилися до людей "вузькоокі".

"Козлом підпирали двері... бувало, тупо закриють вдень, закриють всіх і сидимо. Тут було майже 400 людей... зброєю погрожували, коли заганяли до підвалу. Тут стояли саме росіяни, а у селі "вузькоокі"... було таке що о 3 годині ночі п'яні вузькоокі заходили... зайшов, пройшов до наступної кімнати (автомат можу кинути, казав, зараз гранату кину), затвором приклацував і каже: "Тут можна постріляти?"- розповіли люди.

Звідки конкретно з Росії приїхали окупанти - невідомо. Думок про вчинення протиправних дій у них не було.

Російські окупанти зачиняли людей у підвалі під загрозою зброї / cntime.cn.ua

Російські окупанти зачиняли людей у підвалі під загрозою зброї / cntime.cn.ua

Російські окупанти зачиняли людей у підвалі під загрозою зброї / cntime.cn.ua

У момент виходу з села російські загарбники закрили підвал і втекли. За три години вони вийшли з території разом зі своєю технікою.

"Коли тікали, вони нас закрили тупо і все. Але цокали вони...протягом 3 годин вони звідси тупо забралися...чути було, як техніка йде (техніку було закопано), - підкреслив місцевий житель.

Люди не здавалися. Діти на стінах писали слова Гімну України.

Злочини окупантів Росії в Україні

У Київській області у місті Буча в одному з будинків військові ЗСУ знайшли катівню, яку облаштували російські окупанти. Вони звозили туди мирних жителів, зв'язували, ставили на коліна і вбивали.

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