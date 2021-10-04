У Китаї вчений попередив людство про загрозу нового вірусу Х / УНІАН

Китайські вчені і чиновники допускають, що вже в найближчому майбутньому світ чекає поява нового смертоносного вірусу - вірусу Х. як повідомляє портал DIP, вперше про нього висловився Керівник китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Гао Фу.

Також він закликав жителів планети готуватися до нової пандемії вже зараз. під час свого виступу на міжнародному форумі науки і технологій зазначив, що характеристики нового вірусу нікому невідомі. На його думку, свій старт для поширення вірус може отримати в будь-якій країні світу.

На думку Гао Фу, саме відкритий обмін інформацією про коронавірусної інфекції з боку Китаю дозволив свого часу різним країнам приступити до розробки вакцин від COVID-19 в стислі терміни.

Також вчений відзначив ще один виклик, з яким належить боротися людству.

"У світі стало багато дезінформації. Це свого роду інфодемія, яка породжує безліч чуток і проблем. І нам необхідно навчитися відокремлювати правду від брехні", – зазначив Гао Фу.

Реклама

Читайте такжеКитай побудує ще сім лабораторій з небезпечними вірусами

Нагадаємо, раніше в Китаї був зафіксовано перший випадок смерті людини, що заразився вірусом мавпи B (BV - єдиний ідентифікований вірус герпесу приматів, який проявляє серйозну патогенність у людей).

Жертвою нового вірусу став ветеринар з Пекіна, але його близькі контакти поки захищені від цього.

У нього були виявлені перші симптоми нудоти і блювоти через місяць після того, як він розкрив двох мертвих мавп на початку березня, повідомили Китайські органи з контролю і профілактики захворювань в суботу.