У Києві сталася аварія на водогоні: які райони сидять без води

У Києві прорвало водопровід, люди залишилися без води

Сьогодні ввечері в столиці на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. низка житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:

Микільська Борщагівка;

Південна Борщаговка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофанія;

Голосієво;

Батиєва Гора;

Залізничний масив;

Олександрівська Слобідка;

Солом'янський;

Первомайський масив;

Чоколівка;

Відрадний.

Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за наступними адресами:

вулиця Зодчих, 60, 60-А;

вулиця Якуба Коласа, 14;

Бульвар Кольцова, 17;

вулиця Гната Юри, 1/11;

вулиця. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

"Аварійні бригади Київводоканалу працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження", - додали в КМДА.

Тарифи в Україні

З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.

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Так, ціна електроенергії знизилася для 80% побутових споживачів і склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40% залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55-122,17 грн/м куб.в залежності від типу будинку.