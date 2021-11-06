У Києві сталася аварія на водогоні: які райони сидять без води

Аварійні бригади Київводоканалу працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження.
Сьогодні ввечері в столиці на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. низка житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:
- Микільська Борщагівка;
- Південна Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофанія;
- Голосієво;
- Батиєва Гора;
- Залізничний масив;
- Олександрівська Слобідка;
- Солом'янський;
- Первомайський масив;
- Чоколівка;
- Відрадний.
Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за наступними адресами:
- вулиця Зодчих, 60, 60-А;
- вулиця Якуба Коласа, 14;
- Бульвар Кольцова, 17;
- вулиця Гната Юри, 1/11;
- вулиця. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
"Аварійні бригади Київводоканалу працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження", - додали в КМДА.
Тарифи в Україні
З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.
Так, ціна електроенергії знизилася для 80% побутових споживачів і склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.
З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40% залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.
Середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55-122,17 грн/м куб.в залежності від типу будинку.