У Києві приспускають найбільший прапор України: що сталося

У Києві приспустили найбільший прапор України / КМДА

Головний прапор України, який розташований на столичному Печерську, приспускають. Причина – погіршення погодних умов та проведення регламентних робіт.

"Із 10:00 21 жовтня орієнтовно до 10:00 22 жовтня ми приспускаємо прапор через сильний вітер, який прогнозують синоптики в Києві. Тим часом комунальники зможуть провести необхідні роботи з полотнищем та флагштоком", – заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

У КМДА додали, що полотнище приспустили на 10 метрів, чого достатньо, аби уберегти його від пошкоджень.

На сьогодні спорудження флагштока є найбільшим в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

У Києві оголошено перший рівень небезпечності

У столиці в четвер очікуються пориви вітру 15-20 м / с, у зв'язку з чим рятувальники оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру треба сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Раніше українці назвали головні символи країни, які найчастіше асоціюються з нашою державою. Державний прапор є головним символом України для половини опитаних. На друге місце можна поставити мову – 41% і гімн – 40%. Кожен третій респондент вважає головним символом тризуб – 31%. А 27% громадян обирають вишиванку і 24% – українські пісні.