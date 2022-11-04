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У Києві скасували екстрені відключення світла

4 листопада 2022, 13:48

Проте в столиці все ще активна енергетична тривога.

Світло, відключення світла, віялові відключення, електроенергія, Свічка
Світло, відключення світла, віялові відключення, електроенергія, Свічка / УНІАН

У Києві скасували екстрені відключення світла, введені вранці. Тепер у столиці діють відключення за графіком.

"У Києві відбій екстрених аварійних відключень. У всіх районах застосовуються тільки стабілізаційні відключення за графіком", - цитує чат-бота енергетичної компанії YASNO РБК-Україна.

Проте в столиці все ще активна енергетична тривога.

"Станом на даний момент енергетична тривога активна в Києві. Є можливість відключення світла. Ми сповістимо, коли загроза пройде", - повідомили в YASNO.

Відключення світла в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі живляться від тієї ж лінії, що і лікарні, школи, водоканали або стратегічні об'єкти. А такі об'єкти не можна відключати від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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Автор: Сергій Кущ
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