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У Києві авто знесло літню терасу з людьми: водійка виявилася без прав

Руслана Заклінська
19 липня 2025, 22:44
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Водійка Mercedes не впоралася з керуванням.
У Києві авто знесло літню терасу з людьми: водійка виявилася без прав
Водійка без прав знесла літню терасу в Києві / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Що відомо:

  • У Києві автомобіль зніс літню терасу ресторану
  • Постраждала 28-річна жінка
  • Водійка була твереза, але не мала водійського посвідчення

У суботу, 19 липня, у Києві на вулиці Саксаганській автомобіль зніс літню терасу ресторану. Постраждала одна людина. Про це повідомила Національна поліція Києва.

За даними правоохоронців, водійка автомобіля Mercedes не впоралася з керуванням і виїхала за межі проїжджої частини. Її авто потрапило на тротуар, де на літній терасі кафе перебувала жінка.

відео дня

"28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Водійка була твереза і пояснила, що під час руху з її машини на підлогу впав мобільний телефон. Вона намагалася його підняти, внаслідок чого втратила керування.

Патрульна поліція Києва повідомила, що водійка ніколи не отримувала водійського посвідчення, отже не мала права керувати автомобілем. Обставини інциденту продовжують з’ясовувати слідчі.

"Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі", - зазначили у повідомленні.

Дивіться відео з місця аварії в Києві:

У Києві авто знесло літню терасу з людьми: водійка виявилася без прав
ДТП в Києві / Фото: скріншот

ДТП з українцями - останні новини

Нагадаємо, в Угорщині 6 липня сталася ДТП за участю пасажирського автобуса української реєстрації з 77 людьми, серед яких багато дітей. Водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Унаслідок аварії постраждали 21 особа, четверо з них отримали важкі травми.

Також 30 червня на північному сході Румунії в селищі Ніколає Бальческу автобус з 60 українцями зіткнувся з румунським мікроавтобусом. Внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з мікроавтобуса, ще п’ятеро людей отримали травми

Як повідомляв Главред, 4 листопада в Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП за участі автобуса, вантажівки та кількох легкових авто. Внаслідок аварії загинув один чоловік, ще четверо постраждали.

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Про джерело: Національна поліція України

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