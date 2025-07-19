У Києві авто знесло літню терасу з людьми: водійка виявилася без прав

Що відомо:
- У Києві автомобіль зніс літню терасу ресторану
- Постраждала 28-річна жінка
- Водійка була твереза, але не мала водійського посвідчення
У суботу, 19 липня, у Києві на вулиці Саксаганській автомобіль зніс літню терасу ресторану. Постраждала одна людина. Про це повідомила Національна поліція Києва.
За даними правоохоронців, водійка автомобіля Mercedes не впоралася з керуванням і виїхала за межі проїжджої частини. Її авто потрапило на тротуар, де на літній терасі кафе перебувала жінка.
"28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
Водійка була твереза і пояснила, що під час руху з її машини на підлогу впав мобільний телефон. Вона намагалася його підняти, внаслідок чого втратила керування.
Патрульна поліція Києва повідомила, що водійка ніколи не отримувала водійського посвідчення, отже не мала права керувати автомобілем. Обставини інциденту продовжують з’ясовувати слідчі.
"Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі", - зазначили у повідомленні.
Дивіться відео з місця аварії в Києві:
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Про джерело: Національна поліція України
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