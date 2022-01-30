Відгриз собі лапу, але не здався в полон: український пес-розвідник Вася втік з пастки окупантів

Український пес-розвідник Вася втік з полону окупантів / facebook.com/bilozerska/

На Донбасі пес врятувався з полону окупантів - тварина відгризла собі лапу, щоб повернувся до позицій ЗСУ.

Неймовірну історію розповіла офіцер Збройних сил України в запасі Олена Білозерська на своїй сторінці в Facebook.

Пес породи Кане-корсо на прізвисько Вася багато років служив у розвідувальному взводі морської піхоти.

"У нього за плечима і пункт постійної дислокації, і полігони, і сектор, і місяці життя в бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантаження, дружив з бліндажними котами. Все як у людей", - йдеться в публікації.

Білозерська зазначила, що нещодавно вона дізналася про зникнення пса-розвідника. Тоді морпіхи почали пошуки свого хвостатого побратима, і підняли дрон, щоб обстежити місцевість.

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Так і з'ясувалося, що Вася потрапив у пастку, заплутавшись прямо перед окопами бойовиків в дроті.

"Врятувати його було майже нереально, тому що туди не пролізеш непомітно. Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли...Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не захотів залишатися в полоні. Така доля..."- пише Білозерська.

Тепер розвідник Василь вже своє відслужив, і відправився на дембель. Пса відвезли в село до батьків господаря.

facebook.com/bilozerska

Васі провели операцію. Зараз його життю нічого не загрожує.

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