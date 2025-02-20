У Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку: постраждали близнюки

Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

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У Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку / колаж: Главред, фото: Херсонська ОВА

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У близнюків мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що також постраждав чоловік

Російські війська ввечері в середу, 19 лютого, атакували Херсон з авіації, керована авіабомба влучила в багатоповерхівку. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, це сталося в Дніпровському районі.

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Відомо про постраждалих унаслідок авіаудару по житловому будинку, повідомив Прокудін. Це 13-річні близнюки - хлопчик і дівчинка. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес.

Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що також постраждав чоловік.

"Унаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення ніг", ідеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW), Росія вимагає нових територіальних поступок від України. За словами окупантів, Україна "безповоротно втратила" окуповані території і має поступитися ще частиною своїх регіонів.

Водночас ЗСУ мають деякі успіхи на фронті. Нещодавно захисники розгромили ворожу піхоту на Покровському напрямку. Артилерія та оператори БпЛА завдали ударів ще на підходах до наших позицій.

Також у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті. Ворог активно скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів та їхнє некоректне використання ресурсу.

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