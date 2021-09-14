У Харкові 15-річна дівчинка зістрибнула з даху висотки на очах у подруги

У Харкові дівчинка вкоротила собі віку/ Фото truexanews

У Харкові 15-річна дівчинка на очах у своєї подруги зістрибнула з даху дев'ятиповерхового будинку.

Трагедія сталася в понеділок, 13 вересня, на вулиці Героїв Сталінграда, 189. Як повідомляє місцевий Telegram-канал Труха, дівчинка гуляла разом з подругою і розповідала їй, що хоче накласти на себе руки.

"Під приводом подивитися гарний захід сонця, затягла подругу на дах будинку. Зробила селфі, віддала телефон подрузі, розбіглася і стрибнула з даху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дівчинка перебувала на обліку в психіатрії та захоплювалася японськими комп'ютерними іграми.

Як повідомляв Главред, на Закарпатті 19-річна дівчина скоїла суїцид - вона зістрибнула з даху 9-поверхового будинку і загинула на місці. Трагедія сталася 18 серпня в мікрорайоні Росвигово.

За даними ЗМІ, загибла - мешканка Мукачева Анастасія. Вона працювала майстром манікюру. За кілька годин до самогубства українка запитувала у колишньої одногрупниці, де в місті можна знайти відкритий дах.

Відомо, що дівчина залишила передсмертну записку, а її останнє повідомлення в соцмережі Instagram – вірш про нещасливе кохання.