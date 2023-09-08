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Героїчно загинув у боях за Гостомель: У Києві попрощались з відважним рятувальником

Аліна Дембіцька
8 вересня 2023, 19:54 оновлено 8 вересня, 19:54
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Історія загибелі Руслана Кошового дуже болюча та вкрай трагічна. Він втратив життя ще в перший день повномасштабного вторгнення.
Руслан Кошовий
У Києві попрощались з відважним рятувальником / Колаж: Главред, фото: ДП "АНТОНОВ", ДСНС

У Києві відбулася церемонія прощання із загиблим рятувальником Русланом Кошовим, який втратив життя в перший день повномасштабної війни під час захисту аеродрому у Гостомелі. Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

"Руслан був першим рятувальником, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він віддав найцінніше – життя, намагаючись врятували своїх колег. Ми не маємо права забути його подвиг. Наш обов’язок – підтримувати родину героя, адже це наша спільна втрата. Ми платимо вкрай високу ціну за нашу свободу. І я дякую кожному, хто сьогодні працює заради нашої Перемоги", - сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Володимир Демчук.

Як повідомляють у відомстві, історія загибелі Руслана дуже болюча та вкрай трагічна. 24 лютого 2022 року російські окупанти здійснили спробу захоплення аеропорту "Антонов" в смт Гостомель, на території якого знаходилась 30-та пожежна частина. Начальник частини Руслан Кошовий, намагаючись врятувати свій особовий склад та пожежну техніку, потрапив під ворожий обстріл. Руслан отримав надскладні поранення, несумісні з життям, та загинув.

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Тіло рятувальника російські окупанти тоді не дозволили забрати. Його не було знайдено і після деокупації Гостомеля. І лише тепер з’явилася можливість гідно поховати героя.

Нагадаємо, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Також у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 21-річний захисник Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків. На захист нашої країни він став у березні 2023 року.

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