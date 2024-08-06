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В ЄС дали "зелене світло" траншу макрофіну на на 4,2 млрд євро для України

Анна Косик
6 серпня 2024, 15:49
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Рада Євросоюзу ухвалила рішення, що дозволяє здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 мільярди євро в рамках Ukraine Facility.
Рада ЕС, флаг Украины,евро
Транш допоможе утримувати фінансову стабільність України / Колаж: Главред, фото: flickr, Estonian Presidency, European Council

6 серпня Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик в рамках Ukraine Facility на суму майже 4,2 мільярди євро.

Як повідомило головування Угорщини в Раді ЄС у соцмережі X, рішення вдалося ухвалити за письмовою процедурою. Воно дозволить підтримувати макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління.

У пресслужбі Ради ЄС також прокоментували це рішення. У повідомленні йдеться, що Україні вдалося виконати необхідні умови та реформи, що передбачені українським планом для отримання коштів.

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У плані передбачені наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також проведення реформ задля вступу до ЄС протягом наступних років. Відомство також підкреслило важливість якнайшвидшого виділення коштів з огляду на досить складну фінансову ситуацію в Україні.

Що таке Рада Європейського Союзу?

Рада Європейського Союзу - третя з семи інституцій Європейського Союзу. Рада складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій Ради, пише Вікіпедія.

Рішення Євросоюзу щодо підтримки України

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз передав Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених активів країни-агресорки Росії. Ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

Напередодні на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо підтримки України. В ній також засуджуються неузгоджені зовнішньополітичні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, ще вкінці червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ЄС України та Молдови.

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транш макрофінансова допомога Україна Європейський союз
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