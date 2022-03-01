"Якщо є ризики втрачати людей - треба робити кроки назад": Зеленський про переговори з РФ

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що для припинення війни РФ проти України готовий зробити "кроки назад".

Як підкреслив він в інтерв'ю CNN, до таких кроків можна вдатися заради збереження життів людей.

"Щоб зробити крок вперед, потрібно зробити крок назустріч. А там, де є великі проблеми і є ризики втрачати людей щодня — треба робити кроки назад", — розповів Зеленський про переговори з РФ.

Раніше Зеленський заявив про те, що якщо країни-учасниці НАТО не готові приймати Україну в оборонний альянс, то потрібно виробити гарантії безпеки для Києва.

За його словами, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО закриє двері перед перспективами членства України.