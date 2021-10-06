У Дніпрі жінка спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів через голоси в голові

У Дніпрі жінка влаштувала пожежу в квартирі / Фото dp.informator.ua

Мешканка Дніпра влаштувала пожежу у власній квартирі - жінка спалила майже 100 тисяч гривень, бо їй так веліли "голоси в голові".

Інцидент стався 4 жовтня на вулиці Кожум'яки, передає Інформатор. Поліцію викликала сестра жінки.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили сильне задимлення на восьмому поверсі. В одній з кімнат квартири був відкритий вогонь. В іншій кімнаті в цей час знаходився маленький хлопчик.

45-річна жінка поводилася агресивно - розкидала речі та била посуд. У цей час чоловік намагався її заспокоїти.

Як з'ясувалося, господиня квартири спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів, тому що їй так "сказали голоси в голові".

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У результаті жінку забрали медики, а дитина залишилася під опікою її сестри.

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Як повідомляв Главред, у Бердянську Запорізької області бездомна жінка, риючись у сміттєвому баку, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Вона звернулася до куратора місцевого притулку для тварин, і вже разом вони знайшли власника цих грошей.

Чоловік, якому повернули гроші, назвав правильно місце, де вони були викинуті, і суму, а за свій благородний вчинок бездомна отримала нагороду 100 грн. Але навіть ці гроші Наталя собі не забрала - вона віддала їх на допомогу бездомним тваринам.