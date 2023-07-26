Удар Росії по Україні: сили ППО знищили понад 30 ракет ворога

Під час сьогоднішніх повітряних атак РФ, 26 липня, українські сили ППО знищили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555 та три "Калібри". До слова, у середу окупанти атакували Україну двічі - вдень і ввечері.
За уточненою інформацією Повітряних сил, під час денної атаки Росії було знищено не дві, як вказувалося раніше, а три ракети "Калібр".
Під час другої атаки - близько 17:00 - ЗСУ зафіксували пуски 36 ракет з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Ракети намагалися обдурити ППО, постійно змінюючи напрямок польоту. До збиття ворожих цілей командування залучило усі наявні засоби - підрозділи ЗРК, винищувачі, мобільні вогневі групи тощо.
Однак близько 19:00 російські терористи підняли у небо ще й винищувачі-носії "Кинджалів" МіГ-31К, завдавши згодом удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Наслідки уточнюються.
Скільки знищено ракет
Всього українським захисникам вдалося знешкодити 36 повітряних цілей:
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук прозвітував про успішну роботу українського війська: "Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку".
Росія двічі атакувала Україну - головне
Вдень, 26 липня, Росія намагалась завдати удару двома ракетами "Калібр" по території України під час повітряної тривоги - імовірно, з підводного човна у Чорному морі. Втім, усі ворожі цілі було збито нашою ППО над Вінницькою областю.
Невдовзі Росія знову здійснила пуск ракет - цього разу, як стверджувалося, з 12-ти бортів Ту-95МС. Повідомляли про вибухи у Хмельницькій, Львівській та Житомирській областях.
За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, ціллю ворога був військовий аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди окупанти скерували усі ракети.
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