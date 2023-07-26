Удар Росії по Україні: сили ППО знищили понад 30 ракет ворога

По Хмельницькій області завдано удару чотирма "Кинджалами". Наслідки поки невідомі.

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Росія намагалась обдурити нашу ППО / Колаж Главред. Фото: Сухопутні війська ЗСУ, Дніпропетровська ОВА

Під час сьогоднішніх повітряних атак РФ, 26 липня, українські сили ППО знищили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555 та три "Калібри". До слова, у середу окупанти атакували Україну двічі - вдень і ввечері.

За уточненою інформацією Повітряних сил, під час денної атаки Росії було знищено не дві, як вказувалося раніше, а три ракети "Калібр".

Під час другої атаки - близько 17:00 - ЗСУ зафіксували пуски 36 ракет з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Ракети намагалися обдурити ППО, постійно змінюючи напрямок польоту. До збиття ворожих цілей командування залучило усі наявні засоби - підрозділи ЗРК, винищувачі, мобільні вогневі групи тощо.

Однак близько 19:00 російські терористи підняли у небо ще й винищувачі-носії "Кинджалів" МіГ-31К, завдавши згодом удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Наслідки уточнюються.

Скільки знищено ракет

Всього українським захисникам вдалося знешкодити 36 повітряних цілей:

3 крилаті ракети "Калібр";

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук прозвітував про успішну роботу українського війська: "Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку".

Росія двічі атакувала Україну - головне

Вдень, 26 липня, Росія намагалась завдати удару двома ракетами "Калібр" по території України під час повітряної тривоги - імовірно, з підводного човна у Чорному морі. Втім, усі ворожі цілі було збито нашою ППО над Вінницькою областю.

Невдовзі Росія знову здійснила пуск ракет - цього разу, як стверджувалося, з 12-ти бортів Ту-95МС. Повідомляли про вибухи у Хмельницькій, Львівській та Житомирській областях.

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, ціллю ворога був військовий аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди окупанти скерували усі ракети.

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