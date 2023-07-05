УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Черкасах від пневмонії померла 2-річна Аня, а лікували її від ГРВІ: мама звинувачує лікарів

Анна Ярославська
5 липня 2023, 09:59 оновлено 5 липня, 10:07
40
Мама дівчинки каже, що педіатр поставила невірний діагноз. Коли дитина почала отримувати потрібне лікування, було пізно.
Лікар, 2-річна Аня
2-річна Аня померла від ангінної інтоксикації, а лікували її від ГРВІ / Колаж: Главред, фото: pixabay.сомТ ТСН

В Черкаський обласній дитячій лікарні померла дворічна дівчинка від ангінної інтоксикації. Батьки маленької Ані звинувачують у смерті дитини лікарів з міста Кам'янка, які поставили інший діагноз і першими надавали допомогу. У медустановах свою провину заперечують.

Дівчинка захворіла на початку червня. У дитини трималася висока температура, було червоне горло, вона відмовлялася їсти й постійно спала. Педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янці поставила діагноз - гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ).

"Лікар сказала, що це якийсь незрозумілий вірус і потрібно кілька днів просто промивати носик і збивати температуру. На питання, що дитина вже третій день нічого не хоче їсти і постійно спить, вона відповіла, що це в межах норми. І відправила нас додому. Ми приїхали і все виконували за настановами лікаря", - розповіла ТСН мама Ані Віра Шкаруба.

відео дня

Увечері наступного дня дитині стало гірше - їй було важко дихати, тому мама викликала швидку допомогу. Дівчинку госпіталізували в Кам'янську багатопрофільну лікарню.

"Фельдшер дитину оглянула, сказала, що чує жахливі хрипи. Привезли нас в лікарню, там оглянула чергова лікар і сказала, що в легенях нічого не чує. Провели нас в палату і сказали чекати до ранку. Вночі у дитини піднімається температура. Я біжу до медсестри, вона збиває температуру. Бачить, що дитина важко дихає, коле препарат для полегшення дихання та йде. Десь приблизно о третій-п'ятій годині дитині стає гірше, я знову викликаю медсестру і прошу, щоб покликала чергового лікаря. Медсестра при мені дзвонить їй, на що вона відповідає, щоб зробили інгаляцію та чекали, до восьмої ранку прийде інший лікар", – розповіла жінка.

Коли вранці дитину оглянула лікар, то заявила, що у Ані - пневмонія. Маму з дитиною одразу відправили до Черкаської обласної дитячої лікарні. Через дев'ять днів дівчинка померла.

"У Черкасах виявилося, що це пневмонія плюс ангіна. Дитину швидко оглянули, зробили всі аналізи, рентген. Хочу нагадати, що в Кам'янській лікарні нічого не зробили. Черкаська лікарня надала належне лікування, але тому що дитина весь цей час пробула без потрібного лікування і кисню... вже було пізно. Пішло зараження всіх органів", - розповіла мама Ані.

Що кажуть лікарі

Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янці Світлана Німченко розповіла, що мама з дитиною звернулися до них вранці 9 червня. Дівчинку не змогла оглянути лікар, у якого вони задекларовані, бо була у відпустці.

"Хворіла на той час дитина п'яту добу. На момент огляду дитина вередує, неспокійна, не дається, щоб її подивилися. Оскільки вона неспокійна, кричала, то, безумовно, це я як лікар кажу, ознаки дихальної недостатності відсутні. Це говорить про те, що жодної пневмонії в той момент не могло бути", – заявила головний лікар.

За словами Німченко, мамі надали рекомендації згідно з протоколом, педіатр оцінила стан дитини як ГРВІ. Головний лікар стверджує, що мама турбувалася через високу температуру дівчинки, тому їй запропонували покласти дитину в стаціонар.

Головний лікар каже, що, згідно з протоколом, педіатр не повинна була призначати антибіотики, адже діагноз був ГРВІ, а не пневмонія.

"І вона не чула. Ми ж знаємо, що у дітей пневмонію можна і не почути. І один раз вона бачила цю дитину, яка була активною", – сказала Німченко.

Головний лікар Кам'янської багатопрофільної лікарні Костянтин Тамко розповів, що дитина поступила до них увечері 10 червня. За його словами, дівчинку оглядав черговий лікар-анестезіолог.

"При огляді температура 38, стан дитини середньої тяжкості, він був госпіталізований. О п'ятій годині ранку стан погіршився. Лікар стаціонару перебувала у від'їзді в Київській області, у родичів, це вихідний день був. Їй подзвонили, о пів на восьму вона вже була на робочому місці. Оглянула дитину і ухвалила рішення, що дитину потрібно госпіталізувати в Черкаську обласну дитячу лікарню", – каже Тамко.

11 червня дівчинку вже транспортували до приймального відділення в Черкасах.

"Дитина перебувала у нас в межах 10 годин... що було в центрі ПМСД до того, у сімейних лікарів, педіатрів, я не хочу говорити", – сказав Тамко.

Він стверджує, що в стаціонарі черговий лікар провів консультацію з педіатром, а дитині було призначено лікування, зокрема антибактеріальну терапію.

Що кажуть у поліції

Батьки дворічної Анни звинувачують у смерті доньки лікарів у місті Кам'янець. Мама написала заяву в поліцію.

Речник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Наталія Ткачук сказала, що заяву правоохоронці зареєстрували. Зараз опрацьовуються матеріали по справі.

Як повідомляв Главред, в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.

У приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія - загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося.

Інші новини:

Черкаська область новини України лікарня
Реклама

Головне за день

ЗСУ атакували ворога та закріпились на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW

ЗСУ атакували ворога та закріпились на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW

09:50 Україна
Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ

Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ

08:56 Світ
Чому росіяни бояться атак українських безпілотників

Чому росіяни бояться атак українських безпілотників

08:46 Погляди
Всі головні новини

Останні новини

10:32

Про нього мріяли не тільки діти, але й дорослі: як робили молочні коктейлі в СРСР

10:22

Українці натовпами судяться за підвищення пенсій: у чому суть

09:59

У Черкасах від пневмонії померла 2-річна Аня, а лікували її від ГРВІ: мама звинувачує лікарів

09:50

ЗСУ атакували ворога та закріпились на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW

09:47

Генерал-розвідник пояснив, що стане поштовхом для бунту КадироваВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:24

Блищить, як нове: дівчина показала, як почистити потьмяніле кільцеВідео

08:56

Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ

08:46

Чому росіяни бояться атак українських безпілотниківПогляд

08:41

Гороскоп на завтра 6 липня 2023: Левам - довгоочікуваний прибуток, Рибам - мігрень

Реклама
08:16

"У спецслужб РФ алергія на Кадирова:" експерт розкрив, хто може підтримати чеченця

08:07

"Ми осиротіли": у боях під Бахмутом загинув відомий ресторатор зі Львова

07:54

Седокову підозрюють у черговій вагітності

07:25

Стало відомо, хто змінить Столтенберга на посаді Генсека НАТО: Байден назвав фаворита

07:10

Оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти вовка серед овець за 10 секунд

06:45

ЗСУ зможуть звільнити Бахмут - Сирський

06:45

Як правильно – "торгОвельний" чи "торгІвельний центр": мовознавець розтлумачив помилку

06:20

Переговори колись так чи інакше відбудутьсяПогляд

05:00

"У липні буде техногенна катастрофа": астролог назвав небезпечні дати

04:30

Не тільки ЗАЕС: Путін планує підірвати ще одну атомну станцію – експерт

04:00

Наречений Раміни Есхакзай розкрив подробиці раптового розставання з журналісткою

Реклама
04:00

Яке сьогодні свято 5 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

Маломуж спрогнозував, які республіки першими вийдуть зі складу РФВідео

02:54

Росіяни заклали вибухівку: Зеленський - про ймовірний теракт на ЗАЕС

02:45

Отримав поранення у Бахмуті: доброволець з Литви помер у лікарні

02:02

3 простих і дешевих способи відбілити підошву на кросівках

01:35

Ексдепутат Держдуми пояснив, чи зупинять Путіна гігантські втрати армії

00:02

Асамблея ОБСЄ визнала "вагнерівців" терористами, а РФ - спонсором тероризму

04 липня, вівторок
23:15

"Апокаліпсису не буде": названо найважчі наслідки для України від теракту на ЗАЕС

22:49

Треба більше часу: у ГУР пояснили, чому ЗСУ наступають "повільно"

22:37

Дружина Бориса Джонсона розчулила вагітними фото на останніх термінах

22:17

Клуби чорного диму і найсильніші вибухи: в окупованій Макіївці потужна "бавовна"Відео

21:47

"Наша позиція ясна": Угорщина відкрито погрожує Україні

21:43

Переворот у Москві: генерал армії назвав ймовірних лідерів нової змови у РФВідео

21:09

Що потрібно поставити перед дверима квартири 6 липня, щоб рік був везучим: прикмети

20:58

Росіян беруть змором: британський адмірал розкрив стратегію контрнаступу ЗСУ

20:50

РФ може підірвати ЗАЕС 5 липня: окупанти привезли радіаційні лабораторії

20:18

Міс Україна-Всесвіт розкрила секрет феноменального схуднення

19:49

Понад 10 гривень за літр: в Україні зробили офіційну заяву щодо цін на бензин

19:47

Вибухи у Первомайському: окупанти цілились у місце прощання із загиблим військовимФото

19:45

У Зеленського попередили про загрозу теракту на ЗАЕС: у РФ розганяють дату вибухуВідео

Реклама
19:20

Для нас війна не закінчиться ніколиПогляд

19:17

У нас є успіхи: стало відомо про потужне просування ЗСУ

19:13

Злата Огневич розповіла про порятунок від ракетної атаки РФ у Сумах

18:50

Путін ризикує нарватися на новий бунт після заколоту ПВК Вагнера – NYT

18:42

Все буде літати: Україну атакують шквали і потужний ураган

18:13

Кадиров готовий до війни в гірській місцевості - Маломуж

17:54

Удари БПЛА під Москвою: у Зеленського нагадали про теракти та злочини РФ

17:54

"Може затягнутися на 5 і більше років": Маломуж пояснив, як скоро розпадеться РФ

17:27

Кіркорова терміново госпіталізували після дня народження сина

17:17

Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти