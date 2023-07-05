У Черкасах від пневмонії померла 2-річна Аня, а лікували її від ГРВІ: мама звинувачує лікарів

Мама дівчинки каже, що педіатр поставила невірний діагноз. Коли дитина почала отримувати потрібне лікування, було пізно.

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2-річна Аня померла від ангінної інтоксикації, а лікували її від ГРВІ / Колаж: Главред, фото: pixabay.сомТ ТСН

В Черкаський обласній дитячій лікарні померла дворічна дівчинка від ангінної інтоксикації. Батьки маленької Ані звинувачують у смерті дитини лікарів з міста Кам'янка, які поставили інший діагноз і першими надавали допомогу. У медустановах свою провину заперечують.

Дівчинка захворіла на початку червня. У дитини трималася висока температура, було червоне горло, вона відмовлялася їсти й постійно спала. Педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янці поставила діагноз - гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ).

"Лікар сказала, що це якийсь незрозумілий вірус і потрібно кілька днів просто промивати носик і збивати температуру. На питання, що дитина вже третій день нічого не хоче їсти і постійно спить, вона відповіла, що це в межах норми. І відправила нас додому. Ми приїхали і все виконували за настановами лікаря", - розповіла ТСН мама Ані Віра Шкаруба.

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Увечері наступного дня дитині стало гірше - їй було важко дихати, тому мама викликала швидку допомогу. Дівчинку госпіталізували в Кам'янську багатопрофільну лікарню.

"Фельдшер дитину оглянула, сказала, що чує жахливі хрипи. Привезли нас в лікарню, там оглянула чергова лікар і сказала, що в легенях нічого не чує. Провели нас в палату і сказали чекати до ранку. Вночі у дитини піднімається температура. Я біжу до медсестри, вона збиває температуру. Бачить, що дитина важко дихає, коле препарат для полегшення дихання та йде. Десь приблизно о третій-п'ятій годині дитині стає гірше, я знову викликаю медсестру і прошу, щоб покликала чергового лікаря. Медсестра при мені дзвонить їй, на що вона відповідає, щоб зробили інгаляцію та чекали, до восьмої ранку прийде інший лікар", – розповіла жінка.

Коли вранці дитину оглянула лікар, то заявила, що у Ані - пневмонія. Маму з дитиною одразу відправили до Черкаської обласної дитячої лікарні. Через дев'ять днів дівчинка померла.

"У Черкасах виявилося, що це пневмонія плюс ангіна. Дитину швидко оглянули, зробили всі аналізи, рентген. Хочу нагадати, що в Кам'янській лікарні нічого не зробили. Черкаська лікарня надала належне лікування, але тому що дитина весь цей час пробула без потрібного лікування і кисню... вже було пізно. Пішло зараження всіх органів", - розповіла мама Ані.

Що кажуть лікарі

Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янці Світлана Німченко розповіла, що мама з дитиною звернулися до них вранці 9 червня. Дівчинку не змогла оглянути лікар, у якого вони задекларовані, бо була у відпустці.

"Хворіла на той час дитина п'яту добу. На момент огляду дитина вередує, неспокійна, не дається, щоб її подивилися. Оскільки вона неспокійна, кричала, то, безумовно, це я як лікар кажу, ознаки дихальної недостатності відсутні. Це говорить про те, що жодної пневмонії в той момент не могло бути", – заявила головний лікар.

За словами Німченко, мамі надали рекомендації згідно з протоколом, педіатр оцінила стан дитини як ГРВІ. Головний лікар стверджує, що мама турбувалася через високу температуру дівчинки, тому їй запропонували покласти дитину в стаціонар.

Головний лікар каже, що, згідно з протоколом, педіатр не повинна була призначати антибіотики, адже діагноз був ГРВІ, а не пневмонія.

"І вона не чула. Ми ж знаємо, що у дітей пневмонію можна і не почути. І один раз вона бачила цю дитину, яка була активною", – сказала Німченко.

Головний лікар Кам'янської багатопрофільної лікарні Костянтин Тамко розповів, що дитина поступила до них увечері 10 червня. За його словами, дівчинку оглядав черговий лікар-анестезіолог.

"При огляді температура 38, стан дитини середньої тяжкості, він був госпіталізований. О п'ятій годині ранку стан погіршився. Лікар стаціонару перебувала у від'їзді в Київській області, у родичів, це вихідний день був. Їй подзвонили, о пів на восьму вона вже була на робочому місці. Оглянула дитину і ухвалила рішення, що дитину потрібно госпіталізувати в Черкаську обласну дитячу лікарню", – каже Тамко.

11 червня дівчинку вже транспортували до приймального відділення в Черкасах.

"Дитина перебувала у нас в межах 10 годин... що було в центрі ПМСД до того, у сімейних лікарів, педіатрів, я не хочу говорити", – сказав Тамко.

Він стверджує, що в стаціонарі черговий лікар провів консультацію з педіатром, а дитині було призначено лікування, зокрема антибактеріальну терапію.

Що кажуть у поліції

Батьки дворічної Анни звинувачують у смерті доньки лікарів у місті Кам'янець. Мама написала заяву в поліцію.

Речник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Наталія Ткачук сказала, що заяву правоохоронці зареєстрували. Зараз опрацьовуються матеріали по справі.

Як повідомляв Главред, в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.

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