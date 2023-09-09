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Над Донецьком літав величезний прапор України: хто влаштував патріотичну акцію

Анна Ярославська
9 вересня 2023, 10:46 оновлено 9 вересня, 10:51
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Патріотичну акцію у тимчасово окупованому місті влаштували волонтери на честь Дня міста Авдіївка.
Прапор України
Прапор України запустили волонтери на честь Дня міста Авдіївка / Колаж: Главред, фото: Telegram

У суботу, 9 вересня, в небі над тимчасово окупованим Донецьком несподівано з'явився прапор України.

Відповідне відео поширив Telegram-канал "Типовий Донецьк".

Місцеві жителі кажуть, що український прапор на повітряних кулях літає над містом з самого ранку.

відео дня

На одному з роликів можна почути незадоволений голос, який говорить: "Ти подивися, що діється".

Дивіться відео - Прапор України був помічений в небі над Донецьком:

Прапор України помітили в небі над Донецьком
Прапор України помітили в небі над Донецьком / скріншот

Пізніше стало відомо, що патріотичну акцію в тимчасово окупованому місті влаштували волонтери на честь дня міста Авдіївка. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Дивіться відео - Запуск прапора України на честь Дня міста Авдіївка:

Так запускали прапор України в День міста Авдівка
Так запускали прапор України в День міста Авдівка / Фото: Telegram
Над Донецьком літав величезний прапор України: хто влаштував патріотичну акцію

Зазначимо, це другий випадок за чотири дні. 5 вересня місцеві жителі вже фіксували український прапор - тоді він пролітав над Донецьким аеропортом.

Як повідомляв Главред, військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, як ЗСУ звільнятимуть Донецьк. За його словами, українські військові не будуть штурмувати або обстрілювати місто. Звичайний штурм населеного пункту може призвести до величезних втрат.

ЗСУ може взяти місто в оточення й тоді російські війська не зможуть втекти, вони або здадуться, або їх знищать. Шансів у оточеного угруповання немає, вважає Гетьман.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що захоплений РФ Крим має бути звільнений раніше, ніж окупований Донбас.

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