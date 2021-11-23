У Бердянську смерть від ботулізму

Померлий чоловік отруївся в'яленою рибою.
У Бердянську спалах ботулізму. Зафіксовано перший летальний випадок. У зв'язку з цим, в місті почали ретельні перевірки ринків.
Як повідомляють в обласній Госпродпотребслужбі, перевіряють торгові точки, де продають рибу.
Відзначається, що ботулізм виявили у подружньої пари ще минулого тижня. Жінка досі в лікарні. Напередодні госпіталізації вони вживали в'ялену рибу, зокрема, плотву і лящ, куплену у приватних осіб на центральному ринку Бердянська.
"Лабораторні дослідження виявили в зразках їжі і крові постраждалих ботулотоксин типу "Е". Держпродспоживслужба проводить позапланову перевірку центрального ринку. Перевірки також плануються на території громади", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом. 51-річну жінку та її 18-річного сина перед цим з'їли консервовані гриби.
Довідка. Ботулізм - це харчове отруєння, викликане вживанням продуктів з ботулотоксинами. Їх не можна визначити за кольором або смаком. Також мікроорганізм не псує продукти.
Заразитися ботулізмом можна, з'ївши:
- в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних і грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва.
Читайте також:
- В Україні зростає кількість жертв ботулізму
- Ботулізм: симптоми, причини та фактори ризику
- Отруїлися в'яленою рибою: у Запоріжжі від ботулізму померла жінка, її чоловік - у важкому стані
- Нова небезпека в консервах: на Буковині зафіксували ботулізм