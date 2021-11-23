У Бердянську смерть від ботулізму

У Бердянську спалах ботулізму / УНІАН

У Бердянську спалах ботулізму. Зафіксовано перший летальний випадок. У зв'язку з цим, в місті почали ретельні перевірки ринків.

Як повідомляють в обласній Госпродпотребслужбі, перевіряють торгові точки, де продають рибу.

Відзначається, що ботулізм виявили у подружньої пари ще минулого тижня. Жінка досі в лікарні. Напередодні госпіталізації вони вживали в'ялену рибу, зокрема, плотву і лящ, куплену у приватних осіб на центральному ринку Бердянська.

"Лабораторні дослідження виявили в зразках їжі і крові постраждалих ботулотоксин типу "Е". Держпродспоживслужба проводить позапланову перевірку центрального ринку. Перевірки також плануються на території громади", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом. 51-річну жінку та її 18-річного сина перед цим з'їли консервовані гриби.

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Довідка. Ботулізм - це харчове отруєння, викликане вживанням продуктів з ботулотоксинами. Їх не можна визначити за кольором або смаком. Також мікроорганізм не псує продукти.

Заразитися ботулізмом можна, з'ївши:

в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних і грибних консервів;

консервів домашнього виробництва.

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