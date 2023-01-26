Волонтерів Бегшоу і Перрі вбили під Соледаром - британське МЗС

Британські волонтери Ендрю Бегшоу і Крістофер Перрі, які на початку січня зникли на Донбасі, були вбиті. Про це говорять британські дипломати.

Британські волонтери Бегшоу та Перрі / Sky News

48-річний Ендрю Бегшоу і 28-річний Крістофер Перрі, Британські волонтери, раніше зниклі безвісти на сході України, були вбиті. Про це повідомляє британське МЗС з посиланням на заяву сімей загиблих.

Чоловіка зникли безвісти на початку січня 2023 року в районі міста Соледар на сході Донецької області, де зараз йдуть жорстокі бої між ЗСУ та російськими окупантами.

"З великим сумом ми повинні повідомити, що наш улюблений Кріссі був убитий разом зі своїм колегою Ендрю Бегшоу при спробі гуманітарної евакуації з Соледара на сході України", — йдеться в тексті.

Родичі Перрі кажуть, що він "опинився втягнутим в Україну в березні, в найтемнішу годину на початку російського вторгнення, і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин".

А, за повідомленнями Новозеландських ЗМІ, житель Нової Зеландії Бегшоу перебував в Україні для надання допомоги в доставці гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше поплічник російського диктатора Путіна і керівник компанії найманців "Вагнер" Євген Пригожин стверджував -

нібито було знайдено тілі одного з британських волонтерів, які зникли безвісти під Соледаром кілька діб тому.

Пригожин уточнив, що разом із загиблим були знайдені документи (волонтерське посвідчення) і на другого зниклого волонтера, а також паспорти обох британців - Ендрю Бегшоу і Крістофера Перрі.

Далі в Telegram-каналі Gray Zone, який належить Пригожину з посиланням на нього повідомили - як мінімум один з британців був убитий в боях з "вагнерівцями".

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