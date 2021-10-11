Влаштував "війну" і роздавав гроші: на окрузі в Чернігові розповіли про Полякова

Антон Поляков / УНІАН

На мажоритарному окрузі №206 у Чернігівській області, де був обраний до Верховної Ради Антон Поляков, розповіли про те, що відомо про померлого нардепа.

У селі Киїнка під Черніговом знаходиться будинок самого Полякова, в якому проживають його дружина з дітьми, пише Сьогодні.

Журналісти розповіли, що будинок нардепа не помпезний, але досить доглянутий. Судячи із записів у декларації, яку Поляков подавав до НАЗК, площа будинку становить майже 125 м2, а вся ділянка — трохи більше десяти соток. Земля в цьому місці коштує в середньому 5-6 тисяч доларів за десяту частину гектара.

"Зараз там живуть його дружина і дві дочки. За високим парканом проглядається навіс для барбекю, батут і споруда, схожа на альтанку або дитячий будиночок", - йдеться в матеріалі.

Автори з'ясували, що цього року старша донька нардепа пішла до першого класу сільської школи, і Антон Поляков матеріально допоміг навчальному закладу. За словами місцевих жителів, за чутками, Поляков дав 100 тисяч гривень на потреби класу.

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Цікавими подробицями з приводу політичної діяльності депутата, яка могла спровокувати черговий конфлікт, розповів ще один чернігівець.

"Я чув, він там нещодавно в селі Количівка з кимось боровся, з земельниками. Там щось хотіли засаджувати біля водойми, так він там справа (кримінальне провадження. - Ред.) почав відкривати. Чи то це збіг, то чи ні... хто його знає. Але через пару днів його не стало", - додав він.

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У крові Полякова знайшли алкоголь і метадон

Раніше народний депутат від партії Слуга народу Галина Янченко прокоментувала результати токсикологічної експертизи після смерті нардепа Антона Полякова.

Вона уточнила, що озвучена нею інформація про наявність в аналізах покійного алкоголю і метадону є першою за результатами токсикології.

Вона каже, що в п'ятницю вранці тіло Полякова доставили в морг, де йому зробили розтин, відібрали зразки і направили їх на токсикологію та інші аналізи.

Янченко уточнила, що інформація щодо метадону і алкоголю в крові Полякова отримана з її джерел.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".